Jednou vysvětlím, proč jsme selhali, řekl Wenger. V Arsenalu asi zůstane

Jen pár dní po únorové porážce 1:5 v Lize mistrů s Bayernem Mnichov Wenger tvrdil: „Jestli budu v Arsenalu pokračovat se rozhodnu v březnu nebo dubnu.“



Uběhly tři měsíce a Wenger v květnu mlží dál. „Ta nejistota výkony týmu ovlivnila,“ připustil. I tak svou budoucnost rozsekne až po finále FA Cupu, které se hraje v sobotu.

Byť zvěsti z okolí klubu naznačují, že Wengerův konec se odkládá - přes protesty fanoušků, přes nejhorší ligové umístění za posledních dvacet let. „Nikdo nemůže zpochybnit mou lásku ke klubu, odmítl jsem všechny týmy světa,“ vysvětloval, když Arsenal dohrál v neděli poslední ligový zápas.

Ani vítězství 3:1 v oslabení nad Evertonem ho od pátého místa neodlepilo, protože po zpackaném jaru už neměl před posledním kolem situaci ve svých rukou.

A zatímco v průběhu sezony fanoušci hojně protestovali právě proti francouzskému manažerovi, tentokrát obrátili svou pozornost především na majitele.

Jaké kluby Stan Kroenke? Arsenal (Premier League)



(Premier League) Colorado Rapids (MLS)



(MLS) Colorado Avalanche (NHL)



(NHL) Denver Nuggets (NBA)



(NBA) LA Rams (NFC)



„Stane Kronke - vypadni z našeho klubu,“ neslo se stadionem směrem k americkému vlastníkovi, jemuž patří i několik sportovních klubů v zámoří.

Změnu žádá i druhý největší majoritní vlastník klubu Uzbek Ališer Usmanov. Byť mu patří 30 % akcií, v klubu nemá prakticky žádné slovo. Američtí majitelé v čele s Kroenkem jej totiž ve vedení nechtějí. A když Usmanov minulý týden nabídl miliardu liber na odkoupení klubu, současný šéf ji rázně odmítl.

„Není na místě kritizovat pana Kroenkeho. On není zodpovědný za to, že nejsme v Lize mistrů, to je věc trenérského štábu,“ uvedl Wenger s tím, že majitele respektuje.

V touze pokračovat v Arsenalu má Wenger u Kroenkeho podporu. I když už teď je pravděpodobné, že v létě vedení klubu chystá změny. Tou největší má být podle britských médií nově vytvořená pozice sportovního manažera.

„Jsem otevřený všemu, co klubu pomůže,“ potvrdil Wenger. „Od února jsme hráli ve složitých podmínkách. Psychické rozpoložení hráčů bylo strašné,“ uvedl.

Jednou prý řekne proč.