Z trenéra Hippa je muž v ohrožení, do Jihlavy by se mohl vrátit Jinoch

V listopadu 2013 František Komňacký, v říjnu 2014 Petr Rada a v září 2015 Luděk Klusáček. To jsou muži, kteří v předchozích třech prvoligových sezonách odnesli špatný start FC Vysočina do nové sezony vyhazovem. Jak se vedení jihlavského klubu zachová nyní, kdy tým rychle zabředává do stejných vod?

Nelze vyloučit, že brzy znovu dojde k výměně hlavního trenéra. „Hledají se důvody, proč mužstvo nedosahuje na výsledky, které jsou očekávané,“ uvedl v pondělí sportovní manažer FC Vysočina Milan Bokša. „Nikdo se nemůže zbavovat zodpovědnosti. Realizační tým a samozřejmě ani hlavní trenér, který za to nese zodpovědnost,“ pokračuje Bokša. „My jsme opakovaně s Michalem Hippem na toto téma mluvili. Je si vědom situace. A jestli to někomu leží hodně na srdci, je to hlavně on.“

Nespokojený a zadumaný Michal Hipp

To ostatně potvrzuje také třiapadesátiletý slovenský kouč. „Sleduji situaci, trápí mě to. Hlavně jsem zklamaný posledními třemi prohrami,“ uvedl Hipp. „Já jsem zodpovědný za výběr hráčů do sestavy, za organizaci hry, za výsledky. A co má přijít, přijde.“

Je tedy smířený s tím, že by od týmu mohl být odvolán? „Já se tomu nebráním,“ uvedl. „Ale sám se nevzdávám. Mužstvu věřím,“ vzkázal v pondělí odpoledne.

Tentokrát by však nemuselo zůstat jen u změn v realizačním týmu. Spekuluje se o návratu Josefa Jinocha, bývalého sportovního manažera, který loni v létě z Jihlavy odešel do pražské Slavie. A právě z té byl na konci srpna propuštěn.

„U pana Jinocha byla vazba na Jihlavu hodně silná. A kdyby byl ve hře jakýkoliv jiný klub než Slavia, pravděpodobně by neodešel,“ uvedl v říjnu 2015 majitel klubu František Vaculík.

Jenže případný Jinochův návrat by zřejmě znamenal i změnu ve stávajícím vedení klubu. Je veřejným tajemstvím, že Jinoch se na řízení klubu s ředitelem Zdeňkem Tulisem neshodl. „Jejich komunikace dlouhodobě nebyla taková, jakou bych si představoval,“ potvrdil tehdy Vaculík.

Josef Jinoch

Sportovní manažer Jinoch na dotaz MF DNES o případném návratu do Jihlavy nechtěl reagovat, ředitel Tulis nezvedal telefon.

Vedení fotbalistů FC Vysočina Jihlava přitom vstupovalo do aktuální prvoligové sezony s jasnou vizí: „Nechceme už prožívat to, co v předchozích letech, kdy jsme bojovali o zachování nejvyšší soutěže,“ hlásilo na předsezonní tiskovce.

Složení hráčského kádru proto za posledních dvanáct měsíců doznalo řadu změn. Trenér Hipp měl mít k dispozici nejsilnější tým za posledních pět let. Tedy za dobu, kdy Jihlava ligu hraje. „Vycházeli jsme z toho, abychom měli sportovně kvalitnější hráče a abychom zlepšili i atmosféru uvnitř mužstva,“ komentoval změny Bokša. „Jsou předpoklady, že naše výsledky by mohly být lepší,“ věřil. „Ale platí věta o tom, že to opravdu potvrdí až mistrovská soutěž.“

Stačilo však pár zápasů a předsezonní vize a plány v podstatě vzaly za své. Jihlava má po šesti kolech dva body a krčí se na předposledním místě tabulky. Vrátila se tak do stejných kolejí, které ji v předchozích třech sezonách nasměrovaly do bojů o záchranu. „Situace je skutečně velmi nepříznivá,“ přiznal Bokša. „Ale i přes tento stav pořád věřím, že sezona pro nás bude úspěšnější než ta minulá.“

Další šanci zvednout se bude mít Vysočina v sobotním domácím zápase s Jabloncem, který bude z pohledu dalšího osudu jihlavského klubu dost možná klíčový. „Samozřejmě, nejbližší zápas je vždy nejdůležitější. Ale to si říkáme od třetího kola,“ tvrdí Hipp.

„Z mého pohledu nebudeme hrát za trenéra. Hrajeme o to, že chceme vyhrát a dostat klub výš,“ říká jihlavský kapitán Lukáš Vaculík. „Protože jsme na tom všichni stejně. Bojujeme v první řadě za sebe a za tým. I když, samozřejmě, trenér je vždy první na řadě.“

Brankář FC Vysočina Jan Hanuš doufá, že k dalšímu zásahu na pozici hlavního kouče nebude muset dojít. „Všichni vnímáme naši situaci a to, že máme málo bodů. Většinou, když to takhle dopadne, odvolá se trenér. Ale u nás by to bylo už potřetí,“ připomíná Hanuš. „Mě osobně by to velmi mrzelo. Protože trenér dělá maximum a všichni ho vnímají velmi dobře,“ dodává.