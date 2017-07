Proč musel Zápotočný z Baníku odejít? Za jeho koncem je nedůvěra

„Ano, je to tak,“ potvrdil Zápotočný. „Hlavní důvod, proč už nejsem v Ostravě, je taková oboustranná nedůvěra mezi mnou a trenérem.“

Takže si s novým koučem Radimem Kučerou, bývalým výborným obráncem, nesedli? „Ani ne tak nesedli, ale chyběla tam ta důvěra. A to pak nefunguje. Proto jsme se dohodli, že nejlepší bude, když skončím.“ Po páteční prohře Baníku s Třincem 2:5 trenér Kučera kritizoval hru obrany a upozorňoval na to, že někteří hráči spolu hrát nemohou. Konkrétní být nechtěl.

Na přímou otázku, zda vedle sebe nemohou nastupovat stopeři Tomáš Zápotočný a Martin Šindelář, neodpověděl. Pouze uvedl: „Co je třeba, řeknu hráčům, ne do médií.“

Stoper Zápotočný je přesvědčený, že utkání s Třincem nebylo pro jeho konec v Baníku rozhodující. „Byla to jen poslední kapka,“ podotkl.

Přiznal, že je nepříjemné odejít z klubu tři dny před startem ligy. „Ale i to fotbal přináší a už mi není dvacet, takže to beru s nadhledem. V září mi bude sedmatřicet, ale zamrzí to.“

Sezonu, kterou prožil v Baníku, nepovažuje za promarněnou. „To vůbec, byl to fantastický rok,“ uvedl. „Na ten do konce života nezapomenu. Bylo to úžasné, zažili jsme krásný rok s trenérem Petrželou, se všemi lidmi kolem týmu. Akorát se mi už nepovedlo zahrát si v dresu Baníku první ligu.“

Zápotočný dodal, že Ostravu bude dál milovat a bude jí fandit. „Fanoušci byli fantastičtí, Baník jsem si zamiloval, takže necítím žádnou zášť. Rozhodnutí klubu respektuji a uvidím, jaká bude moje další štace.“

Odmítá, že by uvažoval o konci kariéry. „To vůbec, fotbal miluji.“ Zároveň připouští, že nové nabídky se mu asi jen tak nepohrnou. „Věk je hodně důležitý. „Chci si teď dát takový týden, abych se z toho dostal, protože, když odejdete tak narychlo, tak to raní asi každého.“

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

Ještě před rozchodem se Zápotočným šéfové Baníku řešili posílení obrany. A nejen jí.

„Defenzivu se snažíme vyztužit, a teď jsme práci na tom ještě zintenzivnili. Post stopera chceme posílit,“ prohlásil sportovní ředitel klubu Dušan Vrťo.

Na stoperském postu má nyní trenér Kučera Martina Šindeláře a Jakuba Pokorného. Arťom Mešaninov zatím není úplně připravený, protože v závěru minulé sezony byl na operaci ramena. Na místě stopera může hrát i Petr Breda.