Máme sílu. Zvládneme to, nepochybuje Zápotočný o postupu Baníku

Tomáš Zápotočný je přesvědčený, že Baník v závěrečném utkání ligy v neděli od 16.00 v Ostravě porazí Znojmo a vrátí se mezi českou elitu. „Proč bych měl být zklamaný? Pořád jsme druzí a teď hrajeme doma,“ prohlásil. „Zvládneme to a oslavíme.“

Remízu v Olomouci označil za spravedlivou. „Musíme brát zřetel na kvality Olomouce. Je vidět, že už hraje v klidu, když má postup jistý.“

Zato vy jste nervózní?

Nebylo to na nás znát. Prostě věřím, že to doma uhrajeme.

Sledoval jste, jak si vede Opava v Sokolově? Kdyby nevyhrála, slavili byste.

Jen v poločase jsem se zeptal, kolik to je. Když nám rozhodčí pískl konec, žádná euforie nebyla, tak jsem věděl, že se něco stalo (Opava dala v 81. minutě vítězný gól - pozn. red.). Takový je fotbal.

Bylo utkání s Olomoucí tvrdé, jak se zdálo z tribuny?

Bylo vyhecované. Jsou to ligové týmy, které spadly. Oba chtějí postoupit, přičemž Olomouc už tam je. Bylo znát, že nás chce porazit.

A co vaše osobní souboje s olomouckým útočníkem Chorým?

On je takový... Nadává vám, ale to k tomu patří, to jsou emoce. Je to mladý kluk, ještě janek. Ale je nepříjemný útočník, do mančaftu bych ho bral. Ve druhé lize teď dal spoustu gólů a měl by se prosadit i v první, jestli Olomouci někam neuteče.

Fanoušci Baníku měli v Olomouci trika s nápisem Návrat krále. Nebylo to předčasné?

Nebylo. Fandové si musejí udělat svoji pohodu. My jsme byli ale všichni pokorní, my žádná trička připravená nemáme. My si to oslavíme, až to bude stoprocentní.

Jaký bude tento týden?

V Olomouci jsem měl rodinu, takže jsem s ní po utkání vyrazil domů do Příbrami. Sejdeme se v úterý odpoledne a začneme se připravovat jako na jakýkoli jiný zápas. Jsem rád, že ještě není rozhodnuto, aspoň je pořád o co hrát, Takové zápasy mám rád. Ve Vítkovicích bude plný stadion. Bude to paráda.

A co nervy. Budou?

To určitě, to je jasné. Nebudu říkat, že v šestatřiceti jsem bez nervů. Ty jsem měl i v Olomouci, ale to jsou takové ty příjemné, že to ve vás vře. Nemít je, bylo by něco špatně.

Abyste se nemuseli ohlížet na výsledek Opavy, musíte Znojmo porazit. Žádná možnost nápravy už nebude.

Pokud Opava poslední zápas vyhraje a my ne, tak ať postoupí - a my budeme hlupáci. Ať postoupí ten lepší. Ale věřím našemu mužstvu. Máme sílu. Zvládneme to.