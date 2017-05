Wágner po gestu Jablonce pomůže Karviné: Nikoho jsem nepřemlouval

Karvinští hostí Jablonec od 17 hodin. „Děkuji Jabloneckým, že mi umožnili hrát. Něco takového nějaký český klub dovolil po dlouhé době,“ řekl Tomáš Wágner.

Snažil jste se jablonecké šéfy přesvědčit, abyste mohl nastoupit?

Ne, nikoho jsem nepřemlouval, nechal jsem to na klubech, jak se domluví. Normálně jsem se připravoval a čekal, jak to dopadne. Výhodou asi je, že karvinský kouč Weber má s Jabloncem dobré vztahy, dlouho tam hrál i trénoval. Ostatně v úterý za mnou přišel s tím, že bych měl hrát.

Co vy na to?

Měl jsem radost, protože každý chce hrát a navíc na karvinském stadionu je dobrá atmosféra.

Budete utkání brát i jako boj o místo v Jablonci, kam byste se měl po sezoně vrátit?

Po sezoně se uvidí, co se bude dít. Ten zápas beru jako každý jiný ligový, i když je jasné, že je pro mě prestižnější, protože pokud nastoupím, postavím se proti klukům, s nimiž jsem byl rok a půl v jedné kabině. Všechny kluky v Jablonci znám, jsou to dobří kamarádi.

V prvním utkání sezony jste ještě za Jablonec nastřílel Karviné hattrick. Co kdybyste to zopakoval a dal tři góly i Jablonci?

Bylo by to férové... Ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak bych dával hattrick v každém kole. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Jablonec má dobrý tým. My doma hrajeme solidně, takže by to mohl být pěkný fotbal, zábava pro lidi, kteří se přijdou podívat.

Karvinští mají zájem, abyste v mužstvu zůstal i příští sezonu. Co vy na to?

To mě těší. Je tady hodně zdravé prostředí. Jsou tu lidi, kteří pomohli Karviné do první ligy a fotbalu rozumějí, stadionek je příjemný, diváci fandí. Jsem docela nadšený, takže bych nebyl proti. Záleží však na tom, jak se kluby domluví mezi sebou a jak já s Karvinou. Hlavně je tu trenér Weber, který ví, co chce. Nejdůležitější je, že má o mě zájem a chce hrát ofenzivní fotbal, fotbal pro diváky. I to je důvod, proč bych tady klidně třeba rok dva zůstal.