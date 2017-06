Wágnera neodlákala z Karviné ani Evropská liga: Všechno tu klape

„Je to na dobré cestě. Věřím, že během čtyř pěti dnů se rozhodne,“ řekl Wágner před startem letní přípravy.

Nelákalo vás zahrát si se Zlínem, který měl o vás zájem, Evropskou ligu?

Máte pravdu, že se ozvali. Ale tak nějak jsem si to v rychlosti vyhodnotil, že jsem v Karviné maximálně spokojený, že se mi tady líbí. I hra, kterou chceme předvádět, lidi, kteří chodí fandit. Trenér má dobrou představu o fotbale. A hlavně jsem nechtěl každý půlrok měnit kluby.

Pomohlo vám při rozhodování i to, že karvinský tým by z velké části měl zůstat pohromadě?

To je také důvod. Přece jen jsme si na sebe zvykali. Každý měsíc je v tom týmu znát, což je vidět na mužstvech, které spolu hrají déle. Pořádná souhra se projeví za rok dva. Doufám, že nás zůstane co nejvíce.

V Jablonci o váš návrat zájem nemají?

S nikým z Jablonce jsem se ani nebavil. Teď je tam taková zvláštní situace. Byla by hloupost se tam vracet. Mají Doležala, který je stejný útočník jako já. Navíc je tam mladý Mihálik, který je pro Jablonec perspektivní. Nechci nijak Jablonec hodnotit. Jsem tady a doufám, že zůstanu.

Takže už jste si v Karviné zvykl?

Když jsem tady šel v zimě na hostování, nevěděl jsem trochu, do čeho jdu. Ale hlavně jsem chtěl hrát, a to se povedlo i s tím, že jsme v některých zápasech předváděli dobrý fotbal. Celkově se mi líbí, jak je to tady nastavené, jaké tu jsou podmínky. Vidíte, tady máme další dvě hřiště (rozhlíží se po areálu Bažantnice, kde Karvinští v pondělí zahájili přípravu - pozn. red.). Na Kovoně i u hlavního stadionu jsou další tréninkové plochy, což jsou podmínky, jaké v Jablonci nebyly. Všechno klape.