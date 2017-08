Z brankářů děláme hráče kola, štve karvinského Wágnera

Tomáš Wágner souhlasí, že zahazování šancí se s Karvinskými táhne už delší dobu.

„Co k tomu říct, no?“ posteskl si po sobotní prohře s Libercem 0:1. „Pro Liberec to bylo absolutně nezasloužené vítězství, ale na to se fotbal nehraje. Teď budeme mít krušných čtrnáct dní, protože ty čtyři body z pěti zápasů jsou málo.“

Máte to už v hlavách, že když se dostanete do šance, tak se bojíte, abyste neselhali?

Je to o jedincích. Já to třeba v hlavě mám. Samozřejmě chci dávat góly. Třeba předtím ve Zlíně jsem střílel doprostřed branky a neuspěl. Teď jsem si celý týden říkal, že musím střílet do země. Přišel centr hrál jsem to, jak jsem si představoval, a gólman to, ani nevím jak, vykopl. Z brankáře Koláře zase bude gólman týdne, jako byl předtím zlínský Dostál.

Co s tím?

Vážně nevím. Máme spoustu šancí, hrajeme hezký fotbal, ale prostě nedáváme góly. Asi bude lepší hrát špatný fotbal, ale vyhrávat.

Mohly by góly přijít s Lukášem Budínským, který se zvolna po zranění kolena vrací do karvinské sestavy?

Buďa je kreativní hráč, to je jasné. V té finální fázi by nám měl určitě pomoci. Proti Liberci přišel na hřiště a hned měl fantastickou střelu, jenže gólman ji chytil. Nevím, v tom utkání jsme se v těch šancích fakt vystřídali všichni včetně stoperů a zase máme nulu. Bohužel to tam nespadne nikomu.

Jak z toho ven?

Kdybychom dali první gól, tak by se nám hrálo lépe, ale my ho nedáme. Jít do vedení, tak by nám to pomohlo. Liberec u nás bránil a čekal na šanci. Jednu ze dvou využil a má tři body.

Překvapilo vás, kolik šancí jste si proti Liberci vypracovali?

V Karviné umíme hrát fotbal, umíme tady zatlačit soupeře, umíme se do šancí dostat. Jenže protivníci to u nás poslední dobou nějak zvládají a stačí jim gól a nějaké body si pokaždé odvezou.

Vy už jste ve své kariéře určitě podobnou situaci zažil, že?

Zdá se mi, pokud jde o mě, že hraju dobře a najednou... V minulosti jsem nehrál tak dobře, ale zase za mě mluvily góly. Teď je to úplně na opak, branky nedávám. Snažím se rvát, co to jde, ale nedaří se. V týdnu se pro to snažím dělat maximum, v přípravě si přidávám, ale zatím se mi to nevrátilo. Nemám jinou možnost než dělat furt to samé a doufat, že se to mně a hlavně celé mu týmu vrátí.

Liga má nyní dva týdny reprezentační přestávku. Po ní se v neděli 10. září utkáte v Praze se Spartou.

Je to až za čtrnáct dní, ale budou pro nás hodně špatné. Po takovém zápase, jako jsme odehráli s Libercem, se těžce spí, budeme mít hlavy dole. Na druhou stranu, se Spartou nemáme co ztratit. Pro každého to bude svátek a třeba se to právě tam otočí v náš prospěch.