Vlastní gól? Žádné výčitky, tvrdí teplický fotbalista Vondrášek

„Je to tady nějaké prokleté,“ posteskl si bek Jan Krob.

Co by potom měl říkat Vondrášek! Málem skóroval do vlastní sítě ne jednou, ale hned dvakrát. V závěru zápasu, když odvracel centr Ashirua, mu zatrnulo, ale naštěstí pro něj míč odkopl na roh.

Za smolíčka byl ve 34. minutě. Brněnský Zavadil vyslal jedovku z přímého kopu, brankář Grigar balon neudržel a rozběhnutý Vondrášek, který se snažil ustrážit Řezníčka, ho nešťastně ukopl do své branky.

„To se stane. Vondy to dobře dohrával, chtěl pomoct Grigymu. Jestli ho Řezníček přistrčil nebo ne... Každý útočník chce dát gól, určitě nešlo o faul,“ tvrdil Krob.

Vondrášek zdrceně seděl v kabině, ani se mu nechtělo mezi novináře. „Nikdo mu to nevyčítáme, byla to nešťastná situace,“ utěšoval ho záložník Martin Fillo. „Spíš dopředu jsme měli hrát líp.“

Situace nevznikla až tak náhodou. Brněnský kapitán Pavel Zavadil totiž Grigara dostal do těžké pozice schválně. „Chtěl jsem, aby míč před gólmanem skočil. Věděl jsem, že to je hodně z dálky a že nemám takovou sílu, abych tam dokopl,“ líčil vousáč Zavadil. „Sice hlásili vlastní gól Vondráška, ale Kuba Řezníček říkal, že to dával on holení.“

Teplice vedly po krásném průniku Filla do vápna a střele ke vzdálenější tyči. „Stopeři udělali chybu, nechali mi velký prostor. Hezký gól,“ kochal se sám jeho autor.

Kochat se však moc nemohl Hyčka. V zimě přestoupil do Teplic právě z Brna, které ho označilo za dezertéra, ale premiéru ve žluto-modrém trikotu měl jen poloviční. Do druhé půle ho vystřídal Nivaldo.

„Nechci tohle jméno moc rozdmýchávat. Ale v jádru duše mě trošičku mrzí, co se stalo. Vytáhl jsem ho do většího fotbalu, zasloužil jsem si trošku větší komunikaci,“ durdil se brněnský kouč Svatopluk Habanec. „Dnes byl jedním z nejslabších hráčů domácích, moc nás nepozlobil. Ale přeju mu, ať se mu daří.“

Trenér sklářů Daniel Šmejkal vysvětlil, že Hyčku nestáhl z hřiště z výkonnostních důvodů. „Lojza odvedl poctivý výkon. Střídal kvůli taktickému záměru. Předpokládali jsme, že ve druhém poločase budeme hrát víc do plné obrany. A Nivaldo je v těchto momentech silnější.“

Kapverďan hru oživil, vítězství nepřišlo. Teplice drží šestou příčku a příští pondělí nastoupí v Mladé Boleslavi, která má na pátém místě o šest bodů víc.