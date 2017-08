Můj přestup? Pořád se o tom mluví, potvrdil Vaclík. Byl blízko Benfice

Podíval se na hodinky a pronesl: „Ještě je čas do zítřka.“ Ve čtvrtek v Evropě končí přestupový termín a transfer Tomáše Vaclíka byl skutečně ve hře.



„Pořád se o tom ještě mluví, vlastně jako celé léto. Informací i různých spekulací bylo celkem hodně,“ pověděl Vaclík. Konkrétní nabídku měl z Benfiky Lisabon, od portugalského mistra, který v létě prodal brankářskou jedničku Edersona Moraese do Manchesteru City.

„Jenže kluby se nedohodly,“ vysvětlil.

Brankářská trojice Švýcar, Němec a Francouz Tomáš Vaclík je jasnou jedničkou švýcarské Basileje od roku 2014. V reprezentaci už ale není jediným brankářem, který má zahraniční angažmá. Na konci června přestoupil do Werderu Brémy Jiří Pavlenka, teprve na začátku týdne podepsal smlouvu ve francouzském Rennes Tomáš Koubek. „Je super, že budeme teď všichni chytat v zahraničí. Jirka přestoupil do bundesligy, Tomáš si zase zachytá francouzskou ligu a také by tam měl od začátku chytat. Jsem za to moc rád, stoprocentně je to posune dál: venku se jinak trénuje, poznají novou kulturu, plné stadiony.“

Co tedy dál?

„Normálně zůstanu v Basileji, připravím se na Ligu mistrů a na to, abychom obhájili titul,“ uvedl Vaclík.

Ještě předtím ho ale v kvalifikačním utkání čekají Němci. Světové hvězdy přijedou v pátek do Edenu. O tři dny později Češi hrají v Severním Irsku.

„Rozhodně se těším, protože to bude zajímavá konfrontace. Snad je potrápíme víc než v prvním zápase,“ vzpomněl Vaclík na loňské utkání v Hamburku, kde Česko prohrálo 0:3.

„Co my víme, třeba je teď přehrajeme a do ničeho je nepustíme,“ zadoufal na chvíli český gólman. Jenže reálně to bude spíš těžká bitva. Všechno by se muselo ideálně sejít, aby český národní tým měl proti světovým šampionům šanci.

„Měli jsme už taktickou přípravu u videa, ale moc slabin jsme tam nenašli. Jsou to holt úřadující mistři světa, hrají v top klubech, které získávají po celé Evropě trofeje. My už víme, jak bychom chtěli hrát, čím bychom se chtěli prezentovat, takže věřím, že to v pátek ukážeme,“ tvrdí Vaclík.

Zkušenosti se zápasy proti největším hvězdám má z Ligy mistrů. Zachytal si proti Ronaldovi z Realu Madrid, loni v Londýně deptal Alexise Sáncheze, hvězdu Arsenalu. „Vzpomínám si... celý zápas mě trefoval, takže v tom minisouboji to vyznělo pro mě.“

Přesto tehdy Basilej prohrála, což by v pátečním utkání Česka proti Německu téměř jistě znamenalo konec všech nadějí. Mistrovství světa už by bylo příliš daleko.

„Po tom průběhu kvalifikace bychom teď nějaký zázrak potřebovali. Věřím, že jsme schopní se o to porvat,“ řekl.

Kromě souboje s Němci ho hned po návratu do Basileje čeká v Lize mistrů výlet na Old Trafford, stadion Manchesteru United. „Tenhle měsíc bude zajímavý,“ doplnil český gólman. Reprezentace i jeho klub by potřebovaly, aby Vaclík v září zazářil.