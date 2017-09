Vaclík po smolné prohře: Měli jsme na remízu, o postup se ještě porveme

Přitom Češi překvapili. Mezi nimi a německým mužstvem během devadesáti minut nebyl zásadní rozdíl. „Němci toho moc neměli, po rychlém gólu mě tam sice jednou trefil balon na lajně, ale víc si toho ani nevybavuju,“ tvrdil Vaclík.

Domácí dokonce favorizovaného soupeře přestříleli, dostávali se do šancí. „Možná nám chybělo i trochu štěstí, větší klid, přesnost... Celkově to od nás byl dobrý výkon, hráli jsme obětavě, plnili jsme, co jsme si před zápasem naplánovali,“ hodnotil český gólman.

Přesto máte prázdné ruce. Jak daleko jste dnes byli od bodu?

Možná tři čtyři minuty? Bylo to opravdu blízko. I když Němci drželi balon, my byli nebezpeční, hráli jsme dobře organizovaně, měli jsme spoustu náznaků šancí. Po tom dal Daridič ten nádhernej gól a možná jsme začali, že by z toho mohlo být i něco víc... Já už tvrdil před zápasem, že projít kvalifikací bez ztráty je velice složité a dnes to bylo vidět. Scházelo málo a Němce jsme obrali.

Přitom to začalo snad nejhorším možným způsobem. Úvodní gól ve čtvrté minutě, nelekl jste se, co přijde dál?

Je pravda, že gól přišel brzy, ale byla to situace, že kdybychom měli trochu víc štěstí, tak by mě ten Werner trefil. Já ani nevím, kudy mi to do brány proletělo. My se ale drželi plánu, který jsme měli. Plnili jsme ho, jenže na konci jsme dostali rozhodující branku. Přes dobrý výkon teď nemáme ani bod. Bohužel.

Fauloval podle vás Hummels před druhým gólem Jankta?

Ani nevím, v kabině se o tom kluci bavili, že tam možná nějaký faul byl, ale tuhle situaci si vůbec nevybavuju. Já sledoval hru.

Jak vlastně došlo k tomu, že urostlého Hummelse bránil zrovna Jankto?

Za míčem byli připravení Özil s Kroosem, kteří umí zakončit. My jsme podle toho postavili zeď, Němci tam najednou měli výškovou převahu a využili toho. Zahráli to dobře.

Proti mistrům světa jste nastoupili v novém rozestavení se třemi stopery. Fungovalo to?

Myslím, že to fungovalo velice dobře. Trenéři taktiku zvolili správně, kluci pokyny velmi dobře plnili během celého zápasu. Özil ani Kroos se k moc věcem nedostávali, což byl náš záměr. Zrovna tihle dva hráči totiž dokáží vymyslet geniální věci...

Věříte i přes porážku stále v postup na mistrovství světa?

Samozřejmě. Matematicky je to pořád možné a my se o to budeme rvát.