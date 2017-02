Jít dál? Zůstat? Čechův nástupce se ocitl na fotbalové křižovatce

Ale přesto se ptáme: Tomáši, není čas poskočit výš? „A není už pozdě?“ reaguje Vaclík s vrozenou skromností.

Je mu sedmadvacet, v klubu má výjimečně pevnou pozici a nově smlouvu do roku 2021. Míří za třetím švýcarským titulem v řadě a znovu přímo do základní skupiny Ligy mistrů. V 19 kolech inkasoval pouhých 15 gólů a Basilej drží 12bodový náskok na Young Boys Bern.

Hopp Schwiiz! A tři Češi Kdy se stane, že by solidní fotbalová soutěž na západě Evropy hlásila: „V ideální sestavě jsou tři Češi.“ Ano, Švýcarsko! Stoper Marek Suchý a brankář Tomáš Vaclík, defenzivní esa Basileje, si zopakovali úspěch z roku 2015. Nyní se k nim přidal krajní obránce Jan Lecjaks z Young Boys Bern. „Vyhlášení v Lucernu má velkou prestiž, dorazí švýcarský reprezentační trenér a další osobnosti. Koná se to v hotelu na břehu jezera a má to krásnou atmosféru,“ líčil Vaclík. Švýcarská liga měla v posledních dvou letech takový koeficient, aby mohl mistr hrát rovnou Champions League.

Kromě toho se vítkovický patriot konečně dočkal a je brankářskou jedničkou v národním týmu.

Dost dobrá vizitka, ne?

Dupne si Vaclík? A chce vůbec?

Vaclík je kariérním čekatelem na vhodnou příležitost. Žádný spekulant. Pro trenéry poctivec, pro novináře upřímný parťák na dialog, pro manažery ideální klient. Ale teď by si možná měl dupnout: Chci výš!

]On však poví: „Když to nevyjde, naštvaný nebudu.“ V lednovém přestupním termínu to nevyšlo, švýcarský fotbalový hegemon řekl nekompromisní ne! „Basilej za Tomáše nemá náhradu, ale možná už na jaře se po ní poohlédne,“ poví brankářův agent David Nehoda.

Na léto už jeden zajímavý přestup nachystal, mladého slávistu Antonína Baráka pomohl posunout do Udine za 80 milionů korun.

Vaclík je ještě mnohem zajímavější zboží. Vzorné, vyzkoušené a se stabilně vysokou formou. Situace připomíná jaro 2014, kdy se rozjela velká brankářská rošáda. A teď, prosím, dávejte pozor:

1. Barcelona si v Mönchengladbachu vyhlédla Marc-Andrého ter Stegena a dala přes 320 milionů korun.

2. Mönchengladbach okamžitě sáhl do Basileje a za 160 milionů získal Yanna Sommera.

3. Basilej se po složitém jednání se Spartou dočkala Tomáše Vaclíka. Cena? Zhruba 70 milionů.

Letošní jaro je připravené k dalšímu dominu, ve kterém bude český gólman hrát ještě výraznější roli. „Při zajímavé nabídce si myslím, že Basilej nebude Tomášovi dělat problém,“ domnívá se manažer Nehoda.

Ťuky, ťuky, ťuk!

Vaclík se nežene za mamonem, klidně na špici švýcarské ligy dochytá kariéru, ale zároveň musí cítit, že je připravený na další výzvu.

„Odmala mám sen: Anglie, Premier League. Ale je to spíš sen, než abych na to tlačil, otravoval manažera, aby mi tam něco sehnal,“ prohlásil Vaclík pro iDNES.cz.

Ale pozor, anglické kluby se ozývají. Také německé, italské a francouzská elita. Jinými slovy: významné evropské značky nemůžou přehlédnout, že v Basileji znovu jako před třemi lety mají kandidáta do své branky.

Navíc s kreditem muže, který v české reprezentační brance plnohodnotně nahradil renomovaného Petra Čecha. Teď záleží, kdy a jestli vůbec se oťukávání změní v seriózní zájem.

Osmadvacet? Žádný věk

Basilej odhalila, že je ochotná vyjednávat. O Premier League se nemusíme bavit, protože ta soutěž je mimořádně atraktivní po finanční i sportovní stránce. Nic není v současnosti výš!

„Člověk nemusí chytat zrovna za Chelsea nebo Manchester United, aby si splnil dětský sen,“ pousměje se Vaclík nad vlastní úvahou.

Brankářské řemeslo obvykle stárne daleko pomaleji než u fotbalistů v poli, takže se Vaclík nemusí děsit, že mu táhne na osmadvacet. „Gólmani vydrží víc. A zvlášť na ostrovech si toho kluby cení,“ naznačuje manažer Nehoda, co by v jeho agentuře preferovali.

Takže, rozroste se Vaclíkova sbírka o další adresu? Vítkovice, Žižkov, Sparta, Basilej a ...?

Současná Vaclíkova cena se odhaduje na 180 milionů korun a je nasnadě, že Premier League by ještě balík peněz přisypala, protože je rozhazovačná. Lhostejno, zda by se ozval průměrný West Bromwich nebo Swansea, jež bojuje o záchranu. „Nechávám tomu úplně volný průběh. Proč se rozptylovat něčím, co stejně neovlivním?“

Upřímně, povedené jaro by mohlo ovlivnit leccos. Vaclík ho zahájil výhrou 4:0 s Luganem a vychytanou nulou číslo 8.