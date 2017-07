Danny s Altintopem? Nemachrují, zapadli rychle, líčí slávista Souček

„Kopali jsme centry do vápna a zakončovali. Komu se nedařilo, musel se otáčet kolem balonu,“ vysvětloval záložník Tomáš Souček. „Máme těžké tréninky, tak si je aspoň na závěr musíme zpestřit nějakou zábavou. Já jsem se tomu naštěstí vyhnul a šel od toho rychle pryč.“

Jak se vám zatím na soustředění v rakouském Pöllau líbí? Spokojenost?

Jo, nic nám tu nechybí, všechno máme. Hotel dobrý, zázemí pro fotbal taky super, všichni jsme spokojení.

V Rakousku panují velká vedra a příprava jde do finiše. Cítíte už únavu?

Trochu jsme unavení všichni, ale zvládáme to. Ještě nás tu čeká jeden zápas, takže musíme hodit únavu stranou, zázemí pro regeneraci tu máme ideální. Bude to v pohodě.

Tým se proměnil, přišli noví hráči ze zahraničí. Jak zapadli?

Charakterově jsou výborní, v kabině je sranda, nevidím problém. Hodně mluvíme anglicky, většina kluků umí. Ale občas zazní i ruština.

Chytnete se?

Nějaká slova sice rozumím, ale moc ne. Já jsem zrovna ten, kde se baví spíš česky. (úsměv)

Jaké to je, sedět najednou v kabině vedle Dannyho nebo Altintopa?

Je to něco jiného, zvlášť, když si člověk uvědomí, kolik mají startů v top soutěžích nebo za reprezentaci. Říkal jsem si, jestli nebudou namachrovaní, ale to nejsou ani trochu. Zapadli mezi nás rychle, což je hodně důležité. Halil s námi dokonce už i hraje karty.

Na vašem postu přes léto pořádně vzrostla konkurence. Jak to berete?

To je potřeba. Do středu hřiště je nás fakt hodně, ale tak to je dneska skoro v každém týmu. To si nevyberete. Uvidíme, jaká bude sestava při prvním mistráku - pak uvidíme, jestli to pro mě bude dobré, nebo ne.

Volna na soustředění moc nemáte, ale když už, jak ho trávíte?

Byli jsme se podívat u jezera, zahráli jsme si tam beach volejbal. Na hotelu je zase pingpongový stůl, hrajeme i karty nebo si sedneme na kafe.

Přijde u kafe už řeč i na Ligu mistrů a na blížící se předkolo?

Občas. Ale losuje se až v pátek, zatím je čas. Rád bych samozřejmě nejlehčího možného soupeře, ale to se těžko vybírá... Nejschůdněji vypadá Maribor nebo BATE Borisov. To by mohlo být hratelné.