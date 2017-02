Nechtěl být náhradník, tak je slávista Souček v Liberci

„Mám radost, že jsem mohl hned hrát. Proto jsem taky do Liberce šel, abych odehrál co nejvíc zápasů,“ řekl 21letý talent, o jehož příchodu do Liberce se mluvilo celou zimu, ale nakonec se ho podařilo dotáhnout až těsně před startem ligy.

Vloni Souček patřil k oporám Slavie, dal sedm gólů a byl druhým nejlepším střelcem týmu. Pak ho ovšem přibrzdilo zranění i mohutné slávistické posilování. Ve Slavii mohl zůstat, ale nechtěl hrát roli náhradníka.

„Asi bych čekal na šanci a tahle pozice by mi nevyhovovala. Jsem mladý, potřebuji se vyhrát. Tak jsem šel do Liberce. Věřím, že se do Slavie určitě vrátím,“ řekl Souček. Herní praxi potřebuje i kvůli červnovému mistrovství Evropy do 21 let, kde by měl reprezentovat Česko.

Do libereckého týmu vysoký fotbalista rychle zapadl. Většinu hráčů zná ze Slavie nebo ze Žižkova, kde se potkal i s trenérem Jindřichem Trpišovským. „Je to pro mě výhoda, snad bude všechno klapat. Je tu super parta, je to založené na týmovosti a kvůli tomu jsem sem šel,“ uvedl Souček.

I když neměl s Libercem čas na sehrání, proti Zlínu patřil k lepším hráčům Slovanu. A chválil ho i kouč Trpišovský. „Podal individuálně skvělý výkon. Byl pro nás strašně důležitý ve středu hřiště, vyhrál spoustu osobních soubojů.“

Tomáš Souček chce Liberci pomoci odpoutat se co nejdřív od pásma sestupu. „Hrát o záchranu je pro mě další zkušenost, ještě jsem o ni nikdy nehrál. Doufám, že po dalších třech kolech už o záchranu pomalu hrát nebudeme a vyšplháme se výše,“ řekl Souček. „Titul přeju Slavii, ale teď jsem v Liberci a chci ho zvednout. Hraje se tady o všechno.“