Jak se Součkovi zamotal život. Já se výzev nebojím, říká mladý záložník

Peripetie pokračují, pozice se mění. Dnes je z hubeného čahouna běhavý střední záložník. A reprezentant. Vážný aspirant na základní sestavu v sobotní kvalifikaci proti Norsku. „Já se výzev nebojím,“ řekne tichým hlasem, když si ostýchavě sedne k novinářskému stolu.

V pondělí naskočil do přípravy proti Belgii a mile překvapil. Moc nechybělo a překonal slavného brankáře Courtoise z Chelsea. Levačkou napálil tyč a později líčil: „Dlouho jsem si tu šanci promítal. Jak jsem po střele padal a zahlédl, že Courtois ani neskáče. Pěkně jsem si zanadával.“

Do kufru, se kterým se ve čtvrtek přesunul z Bruselu do Osla, si Souček přibalil vzácnou vzpomínku, dres zrzavého mága De Bruyneho z Manchesteru City: „Slavnějšího hráče jsem naživo nikdy neviděl.“

Za normálních okolností by se teď Souček připravoval v Kaprunu na mistrovství Evropy jedenadvacítek. Kvůli tomu v zimě odešel ze Slavie, kde mu řekli, že střed pole obsadí vazoun Ngadeu. Souček chtěl hrát, hostování v Liberci se hodilo. O slávistický titul nepřišel a jako bonus si vybojoval pozvánku do národního týmu.

„Je to klasický defenzivní štít, hraje pravidelně, každý týden ho máme na očích,“ vysvětlil trenér Karel Jarolím, proč v personální nouzi ukázal zrovna na Součka.

Když 22letý mládenec vyšel v Bruselu poprvé na trávník, zvědavě pokukoval po belgických hvězdách, které znal jen z televize: „Byl to nejtěžší zápas, který jsem kdy hrál.“

V Norsku sice nemají tak báječné hráče, zato se jedná o neporovnatelně důležitější souboj. Česko musí vyhrát, aby mohlo pomýšlet na druhé místo ve skupině, ze kterého vede cesta do baráže o mistrovství světa. A pak? Žádný odpočinek, jede se do Polska na malé Euro: „Jednadvacítka má určitě na to, aby udělala dobrý výsledek. A týmový úspěch by pomohl i jednotlivcům.“

K čemu, Tomáši? K velkému přestupu? „Co bude od léta, to neřeším. Žiju přítomností.“

Přítomnost je taková, že hostování v Liberci končí a mistrovská Slavia si na Součkovo místo právě pořídila slovenského záložníka Jakuba Hromadu. Takže další výzva?