Opavský útočník Smola: Po finále se musíme rychle oklepat

Zklamaný Smola si povzdechl, že ho celé jaro provází smůla v koncovce. Také proti Zlínu neproměnil dvě velké šance.

„Ani dneska jsem to neodčinil,“ podotkl. „Ale nemáme se za co stydět, odvedli jsme kus práce. Byl to dobrý zápas z obou stran, jenže vyhrát mohl jeden. Bolí to, ale musíme se oklepat a v neděli zase hrát ligu.“

Proč to finále se Zlínem nevyšlo?

Byli jsme na balonu, ale provázelo nás hodně ztrát uprostřed hřiště. Moc jsme se nedostávali k centrům ze stran, do šancí. Ke konci to už vypadalo, že nám docházejí síly.

Trenér Roman Skuhravý říkal, že tentokrát to nebyla ta správná Opava, pokud jde o výkon.

První poločas jsme hráli slušně, měli jsme převahu, přehrávali jsme Zlín. Bohužel jsme z ničeho dostali gól. Druhý poločas, to souhlasím, to nebylo ono. V takových zápasech rozhoduje jeden gól a ten dal Zlín. Gratuluju mu.

Co jste říkal obrovské podpoře fanoušků, jichž z Opavy dorazilo do Olomouce přes čtyři tisíce?

To mě vůbec nepřekvapilo, protože máme fantastické fanoušky, klobouk dolů před nimi. Atmosféra byla skvělá. Poděkování zaslouží i zlínští fandové.

Atmosféra na vás nedolehla?

Spíš na některé dolehla tíha toho finále. Ale pokud jde o fanoušky, tak to určitě ne, protože na nás chodí tři čtyři tisíce, zažili jsme to třeba s Baníkem, na který bylo v lize vyprodáno.

Říkal jste, že v závěru utkání vám docházely síly. Nebyl i v tom problém, že jste prohráli?

Ne, v tom bych důvod naší porážky neviděl.

Neublížila vám vidina Evropské ligy, šance hrát evropský pohár?

To ani ne. Pro mě bylo prvořadé finále, zvednout si ten pohár. Pro lidi. Pro ty, co pro Opavu odvádějí perfektní práci, to je až neskutečné, to jsem v životě nezažil. A i kvůli nim mě to mrzí.

Jak těžké bude přeorientovat se nyní na závěr národní ligy?

Na finále už musíme přestat myslet, i když to bude hrozně těžké, protože ta prohra moc bolí.

Je to pro vás největší zklamání v kariéře?

Nejen pro mě, řekl bych, že pro devadesát procent kluků, možná pro všechny. Většina z nás na hřišti brečela. Je to těžké, když se dostanete do finále. Kvůli takovému okamžiku hrajete celý život a pak ho nezvládnete. Oklepat se z toho bude hodně náročné.

Na druhou stranu to pro většinu z vás byl i dosud největší úspěch.

Ten si však uvědomíte třeba až za pět let. Je to zklamání.

Ukazuje se však, že opavský fotbal je na dobré cestě, aby se opět dostal nahoru, že?

Nastavili jsme to dobře. Doufám, že to letos ještě doklepeme k postupu. A když ne, tak příští rok.