Sivok vábení izraelského Maccabi Petah Tikva nevyslyšel. Hledá dál

Každý národní tým potřebuje šéfa, který bude v pohodě a v dobré formě. Najde Tomáš Sivok svůj ráj v Izraeli? Zatím nikoli.

Z námluv s klubem Maccabi Petah Tikva ve čtvrtek vycouval, což potvrdil jeho agent Jiří Müller přes svůj twitterový účet: „Nepřestupuje.“ Přitom český stoper už si byl prohlédnout bydlení i školu pro děti v nedaleké Herzliji. Podle zpráv z Izraele se však právě po téhle „inspekci“ s manželkou shodl, že ideální místo k životu najdou jinde.

„Já na Izrael nemůžu říct špatné slovo. Neskutečně přátelští lidé, všude vás zvou, nádherné počasí, to vás nabije energií. Byla to pro mě krásně placená dovolená,“ vyprávěl Přemysl Kovář, gólman Slavie, který chytal za tým Hapoel Haifa.

Kvůli mistrovství Evropy jedenadvacítek nedávno v zemi vyrostly krásné stadiony, úroveň šla nahoru. Navíc je všude blízko, nejdál se cestuje asi hodinu a půl. „U nás máme Izrael zafixovaný jako zemi, kde se pořád válčí, ale já se tam cítil naprosto bezpečně,“ dodal Kovář.

To všechno znělo jako dobré zprávy. A také jako vytoužená změna, ke které se Sivok upínal po divokém konci v tureckém Bursasporu.

V zemi, kde prožil devět let, kde ho uctívali a říkali mu Zlatá hlava, se v posledních měsících necítil moc dobře. V Burse byl bez rodiny, bohatému týmu hrozil sestup a blázniví fanoušci se otočili proti hráčům: když napadli klubový autobus, létaly rány pěstí, praskala skla.

„Vracet se nechci,“ přiznal Sivok na reprezentačním srazu. Z pekla mohl vstoupit do Brány k naději, jak zní v překladu název města Petah Tikva. „Překvapilo mě, že by měl jít právě tam,“ připustil Kovář. „Čekal bych, že hráč jako on zamíří do většího klubu.“

Tým skončil v minulém ročníku čtvrtý, těsně bez pohárů. Dlouhodobě patří spíš k průměru a marně bojuje o přízeň fanoušků: moderní stadion se neplní ani z poloviny.

Byla by to pro 33letého kapitána reprezentace vhodná adresa? Odpověď už znáte, takže se bude hledat nové místo pro život.

Dřív zkušený stoper uvažoval o Austrálii nebo Americe, ale kvůli dětem to nakonec zavrhl. Syn André Thomas už chodí do školy, dcera Megan se chystá do první třídy.

Kde asi bude táta Sivok od podzimu pracovat?