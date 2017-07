Bude z Rosického trenér? Můžu založit kapelu, to by mě taky bavilo, říká

Při sledování zápasu Česko - Dánsko (2:4) na nedávném mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let zaujala Rosického jedna taktická záležitost.

„Soupeř zahrával kop od brány, stopeři si stoupli naširoko a naši kluci jim naznačili, že je budou napadat, ale oni to stejně rozehráli. Naši vybojovali míč - od českého týmu to bylo velice dobré, sice z toho nic nebylo, ale alespoň to byla zakončená akce. Co následovalo? Další kop od brány, stopeři naširoko a znovu stejně rozehrané... U nás už bychom slyšeli ́kopni to hned pryč ́. Podpora kreativity u nás zkrátka asi není taková jako jinde,“ popisoval Rosický.

A to byl zápas „jen“ proti Dánsku. Ještě větší rozdíl byl třeba proti Německu (0:2), které nakonec celý šampionát vyhrálo.

„My jako Češi dokážeme udělat tým jako takový. Naši kluci hrajou dobře týmově, bojujou jeden za druhého, ale pak vidíte Němce, kteří mezi sebou můžou mít i nějaké problémy, ovšem individuálně jsou na výši. V individuálních schopnostech prostě zaostáváme.“

Je to logické povzdychnutí. Rosického styl byl vždycky založený právě na kreativitě, neotřelých nápadech nebo překvapivých přihrávkách. Hráči podobného ražení nyní v Česku chybějí. I když...

Vzniká nová reprezentace, složená právě z talentovaných mladíků. Třeba 21letý útočník Patrik Schick už prorazil v Itálii a v nejbližší době by měl stvrdit přestup do slavného Juventusu Turín.

„Jenomže teď každý čeká, že přijede a každému soupeři dá dva góly. Vůči tomu klukovi je to strašně nefér. Nemůže být připravený. Chybějí mu zkušenosti z reprezentačních zápasů, které jsou úplně jiné. To se prostě projeví. Vzpomínám si na Milana Baroše. Ten rok nebo dva nastupoval jako náhradník až v průběhu zápasů. To mu pomohlo, takže začlenění bylo plynulé. Chtít po jedenadvacetiletém klukovi, aby nás spasil, není fér. Tak to prostě nefunguje,“ přemítal Rosický.

A pokračoval: „Reprezentaci samozřejmě stále sleduju. Jasně, výsledky nejsou dobré, ale trenér Karel Jarolím to nemá jednoduché, protože skládá nový tým. Špatně se to hodnotí, protože těm mladým chybějí zkušenosti. A co si budeme povídat, hrát za reprezentaci je prostě něco extra. Kluci potřebují odehrát co nejvíc zápasů, aby se v nároďáku otrkali.“

Když má čas, zajde se Rosický podívat na vyrůstající fotbalisty. Třeba na sparťanské mladíky. A tak si za rok udělal obrázek o stavu českého fotbalu. Do podrobností však kromě zmíněných příkladů zabíhat nechce. „Zatím jsou to jen jednotlivé postřehy. Zeptejte se za rok, třeba budu vědět víc.“

Neznamená, když sleduje své následovníky a přemýšlí o nedostatcích ve hře, že ve 36 letech přemýšlí o kariéře trenéra?

„Nejsem si jistý, že mě bude bavit zrovna trenéřina. Ale něco mě bavit bude... Víc o tom teď nemá smysl mluvit, protože chci ještě hrát. No a potom můžu třeba založit kapelu, to by mě taky bavilo,“ dodal s úsměvem nadšený kytarista, který si už zahrál i se Třemi sestrami.