Vypadá to nadějně, vzkázal Rosický. V Rakousku trénuje bez úlev

Necelých dvacet minut proti Mladé Boleslavi, ale od té doby nenastoupil za Spartu ani na sekundu. To bylo 10. září 2016.

Návrat se neustále odkládal... Až teď má Rosický pro sparťanské fanoušky dobré zprávy.

„Začal jsem trénovat s týmem. Popsal bych to tak, že to vypadá nadějně. Ale je tam spousta kolonek, které ještě musím odškrtnout. Zákrok, který mám za sebou, je složitý. Zranění achilovky je těžké, navíc v mém věku. Je to strašně náročné, ale vypadá to nadějně,“ řekl 36letý záložník, který po loňském velkém návratu zvládl za klub svého srdce jediný zápas.

S novináři mluvil poprvé od zimní přestávky. I to ukazuje, že Rosického návrat se blíží. Celý rozhovor vyjde ve středeční MF DNES.

Na soustředění v Bad Häringu trénuje bez úlev. A spolu s ostatními vstřebává styl a myšlenky nového trenéra Andrey Stramaccioniho.

Kdy znovu naskočí k zápasu?

„Nemám žádný časový limit. Jsou tam věci, které musím zvládnout, abych do zápasu mohl,“ vysvětloval. „Ale jsem mnohem dál než v zimě, kdy jsem nebyl s týmem v plném tréninku.“

Aby mohl na návrat pomýšlet, prodělal Rosický na jaře v nemocnici Na Františku operaci zraněné achilovky. Od té doby se upínal k návratu. Byť se našli lidé, kteří se ptali, jestli to má zapotřebí.

Těm ale Rosický odpovídal: „Můj život, moje kariéra, moje rozhodnutí.“