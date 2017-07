Poznar zase v roli nováčka, ale říká: Odhodlání máme velké. Věřím nám

Co si od sezony slibujete?

Uhrát na podzim dvacet a více bodů by bylo super, ale liga je vyrovnaná, hodně ošemetná. Odhodlání máme velké. Věřím nám.

Vy jste roli ligového nováčka zažil se Zlínem. Bude to podobné?

Ve Zlíně jsme tehdy moc hráčů neměnili, kostra zůstala skoro stejná a z toho jsme těžili. Výhodou Baníku je, že má spoustu fanoušků. A ve druhé lize byl jen rok, což byla taková facka za to, co se událo za bývalého majitele. Teď šel klub hodně nahoru a je zdravý na to, aby ukázal, že do ligy patří.

Už tušíte, zda proti Brnu v útoku nastoupíte vy, nebo třeba Jakub Šašinka?

Kuba je pro mě překvapení, Baník v něm má velký talent stejně jako v jeho bráchovi Ondrovi. Oba Šašinkové jsou super hráči i charakterově. Věřím, že za několik let budou hvězdami ligy. Kuba by si zasloužil hrát. Věřím, že to vezme za dobrý konec, a když nenastoupí, tak nebude uražený a bude čekat na šanci a makat.

A vy se neurazíte, když nebudete hrát?

Ne, jsem týmový hráč. Budu bojovat o to, abych byl v sestavě, a pokud tomu tak nebude, tak budu pracovat ještě více, abych hrál.

V útoku máte velkou konkurenci, že?

Ale zdravou. Dokážeme se o tom pobavit a říct si, kdo má hrát. Hlavně, ať jsou výsledky a Baník je na tom dobře.

Bude útok největší sila Baníku?

Kéž by. Pak by padaly góly a byla by to bomba. Musíme hrát ale kompaktně a útočná hra se odvíjí od hry obránců a záložníků. Musíme hrát všichni dobře. Všechny řady.