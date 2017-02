Na podzim Poznar sestřelil mistra. Teď jede s Plzní do Zlína jako rival

„V této pozici jedu do Zlína poprvé v kariéře. Bude to specifický zápas, ale těším se moc,“ prozradil v rozhovoru pro klubový web. „Zlínu nic nedarujeme, chceme tam vyhrát,“ doplnil a doufá, že mu trenér Roman Pivarník dá opět šanci.

Dobrými výkony v přípravě si řekl o místo v sestavě, minule proti Příbrami byl první volbou na hrot útoku. Do šancí se dostával, ale branku vstřelil až jeho konkurent Michael Krmenčík. „Už je na čase, abych tu střeleckou smůlu prolomil a bylo by symbolické, kdyby se to povedlo právě proti Zlínu. I když úctu k mateřskému klubu mám pořád velkou,“ vyznal se Poznar.

V lize se trefil naposledy ještě ve zlínském dresu a paradoxně to bylo právě v Plzni. Ševci loni v srpnu zaskočili šampiony v jejich Doosan Areně vítězstvím 2:0. Poznar otevřel skóre, druhý gól přidal Diop. A dodnes to je jediná porážka Viktorie.

Nastal čas pro odvetu?

„Jedeme si jednoznačně pro tři body,“ potvrdil Poznar, jemuž spoluhráči v kabině přezdívají Tomáš Baťa. V zimě se dočkal parťáka z města obuvi, společně se stoperem Tomášem Hájkem teď mohou plzeňskému kouči Pivarníkovi přiblížit specifika tamní kabiny.

„Trenéra Pánika známe, je to velmi dobrý stratég. Ale jsou fintičky, které by mohly platit,“ usmál se 28letý útočník. Ve Zlíně očekává vyrovnanou bitvu, domácí dokáží zatopit nejednomu z favoritů a zaslouženě se vyhřívají na čtvrtém místě, hned za Plzní a pražskými S.

„Pamatuji si, že jsme se Zlínem proti Viktorce vždycky spoléhali na brejky, protože Plzeň byla silná v kombinaci, držela balón. Podobný průběh očekávám i tentokrát. I když teď si vybavuji, že Spartu doma zatlačili, bude to vyrovnané utkání,“ prorokoval Poznar.

V Plzni už se zabydlel, v klubu se cítí velice dobře. „Spousta lidí mně říkala, že jsou tady samí floutci, že tady nezapadnu. Ale opak se stal pravdou, zjistil jsem, že je tady výborná parta. V kabině se člověk nenudí,“ nechal se slyšet v klubovém magazínu Red and Blue.

Odchovanec zlínského fotbalu pochází ze sportovní rodiny, jeho sestra Pavla to v házené dotáhla až do reprezentace. Jenže, když se měl Poznar zamyslet nad svými sportovními vzory, trochu paradoxně se ohlédl do hokejového prostředí. „Wayne Gretzky - to je můj idol od dětství,“ vypálil po příchodu do Plzně jméno kanonýra ze slavné NHL.

I Poznar přicházel do Plzně s pověstí střelce, ale v lize se za ní ještě netrefil...