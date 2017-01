Sparťanský trenér: Chybujeme všichni, Konaté si zaslouží druhou šanci

„V podstatě jsem stadion neopustil, byl jsem tu přes svátky, je to pro mě každodenní záležitost,“ líčil na prvním setkání s novináři v novém roce šéf sparťanské lavičky. „Jak se v nové roli cítím? Spíš přemýšlím o různých variantách, jak naše představy přenést na tým. Tím se zaobírám víc než mými pocity.“

Na co se tedy chcete v přípravě nejvíc zaměřit?

Na to, abychom si osvojili principy hry, které chceme aplikovat na jaře. Abychom vypilovali součinnost tak, aby to plnilo naše představy.

V jakém stavu teď tým je? A jak to vypadá s Tomášem Rosickým?

Přes svátky trénoval individuálně, dál bude pokračovat ve skupinovém režimu s těmi, kteří nejsou úplně fit. Drobné potíže má taky Pepa Šural a Holzer, jinak by měli být všichni vyjma Frýdka v pořádku.



Kdy by se mohl Rosický vrátit do zápasů?

Na přelomu ledna a února bychom mohli vědět víc. Zhruba v té době by se mohl naplno zapojit do tréninku s týmem.

Přípravu začal s áčkem i Témoko Konaté, který strávil podzim v juniorce poté, co si chtěl vytrucovat přestup. Jaká je teď jeho pozice?

Timmy byl jedním z nás, udělal chybu. Bohužel velkou chybu, takovou o které jsme si mysleli, že mu ji nedokážeme odpustit. Ale situace se vyvíjela, všechny strany o tom přemýšlely. Uvědomili jsme si, že chybujeme všichni a všichni si taky zasloužíme druhou šanci. Timmy ztratil naši důvěru, ale chceme mu vytvořit podmínky, aby ji znovu získal.

Může ji získat i u fanoušků? Část z nich se obrátila proti němu.

Samozřejmě přemýšlíme i o tomhle. Já jsem žádal lidi v klubu a žádám i fanoušky, aby se k našemu přístupu přidali, aby mu zkusili dát novou šanci. Ale záleží na jeho přístupu. Snad k tomu přistoupí správně, bude přínosem a bude pracovat tak, jak by hráč v takovém klubu měl.

Zatím jste přivedli dvě posily. Jak je hodnotíte?

Néstor nám všem je dobře známý, působil delší dobu v Česku a je to jeden z hráčů v lize, kteří mají na to, aby náš tým obohatili. Vhodně doplní kádr, vytvoří konkurenční prostředí na pozicích, kde může hrát.

A rumunský obránce Bogdan Vatajelu?

Hrál rumunskou ligu, je to levý bek, typ hráče pohyblivého, dobrého v zakládání akcí. Slušná levá noha, aktivní dopředu, adresný v centru. Typologicky je to hráč, jakého jsme hledali. Taky on zvýší konkurenci.

Jak to vypadá s Janem Sýkorou z Liberce, na kterého máte předkupní právo a o kterého se intenzivně zajímá Slavia?

V úterý jsme obdrželi od Liberce oficiální informaci o nabídce, kterou dostal. My máme šest dní na to, abychom se vyjádřili, jestli to budeme řešit. Momentálně jsme ve fázi, kdy přemýšlíme o reakci.

O jiných příchodech neuvažujete?

K případným příchodům dojde jen tehdy, když rozpoznáme nějakou výjimečnou příležitost, pokud budeme reagovat na něco, co se nám nebude líbit během přípravy, nebo když bude mít někdo zdravotní problém.



Sparta má teď široký realizační tým. Jak zatím probíhá spolupráce?

Je široký, já jsem toho zastáncem, v Evropě je to běžné. Klade to vyšší nároky na koordinaci a organizaci, ať už jde o zdravotnický nebo trenérský tým nebo oddělení skautingu. Detaily toho, jak systém funguje, si ale necháme pro sebe.

Také soupiska je našlapaná, do tréninku se zapojilo 32 hráčů. Kolik jich v ideálním případě chcete mít v kádru pro jaro?

Určitě bychom chtěli dvacet plnohodnotných hráčů a tři gólmany. A k tomu tři mladé hráče, kteří budou sbírat zkušenosti.