Výsledek z Ruska je katastrofální, ví Požár. Teď si přeje hezký večer

Pro Spartu by byl jeho přestup do klubu Che-nan Ťi-na-jie finančním ternem, sportovně by ji ale značně oslabil. V zápase proti Rostovu bude mít poprvé možnost si otestovat, jak by mohla vypadat hra bez dlouholeté opory.

„Ale rozhodně to pro nás není zkouška, bereme to velmi, velmi vážně,“ zdůraznil Požár. „Vzhledem k tomu, jak jsme zaspali v Rostově, to chceme před fanoušky odčinit a odehrát zápas co nejlépe, abychom se nastartovali pro ligu.“



Po porážce 0:4 v prvním utkání teď k postupu potřebujete vyhrát o pět gólů. Věříte v zázrak?

Byl by to asi opravdu zázrak. My musíme ten zápas brát reálně, první utkání se nepovedlo. Výsledek je směrem k odvetě katastrofální, postup je nepravděpodobný. Chceme odehrát dobré utkání, předvést dobrý výkon, nasazení. Abychom odcházeli ze stadionu s tím, že jsme zažili hezký večer.

VIDEO: Postup? To by byl zázrak, tuší před Rostovem ve Spartě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo Dočkala nahradí v sestavě? A kdo bude hrát místo Konatého, který si musí odsedět trest za vyloučení?

To bych vám hrozně rád řekl, ale určitě to neprozradím. (úsměv) Máme vždycky určité varianty, jak k utkání přistoupit, takže i pro čtvrtek máme v hlavě variantu, která bude nejpřínosnější.

Konaté se po trestu vrátí, Dočkal už zřejmě ne. Kdo by ho mohl zastoupit z dlouhodobého pohledu?

Ty varianty jsou čitelné. Na pozici desítky máme Aleše Čermáka, Néstora Albiacha, může se tam objevit Václav Kadlec. Můžeme k tomu přistoupit taky tak, že změníme rozestavení a budeme hrát jinak.

Mimo klub náhradu nehledáte?

V tuhle chvíli už nechceme přivádět nový element. Dva měsíce na něčem pracujeme, teď je vysoce pravděpodobné, že Bořek odejde, ale tým je dostatečně široký. Skládali jsme ho na dvě soutěže, první zápas v Rostově nám nevyšel... Ale tým jsme zachovali a máme z čeho vybírat.

Mezi Dočkalovými možnými nástupci jste nejmenoval Tomáše Rosického. Jak to vypadá s ním?

Ptáte se na to často, já mám bohužel pořád stejnou odpověď. Tomáš není v pořádku, jeho problémy s achillovkou se znovu objevily. Rád bych řekl nějakou zásadní a přesnou informaci, ale prostě to v tuhle chvíli neumím.

Jak se možným odchodem Dočkala mění šance na zisk titulu?

Kdyby odešel, je to samozřejmě ztráta, Bořek je velmi kvalitní hráč pro českou ligu, možná vůbec nejlepší. Stal se velmi výrazným hráčem nároďáku, to by oslabilo každý tým. Kdyby Bořek odešel do Číny, budeme muset hrát jinak a nahradit ho týmovostí. Ale naše cíle se nemění. Chceme vyhrávat každý zápas a na tom se nemění nic ani s případným odchodem Bořka.