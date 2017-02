Požár chválil soupeře: V Rostově jsou hráči, kteří by se mi líbili u nás

„Taky mě to napadlo. Uvidíme, jestli to bude zítra stačit,“ pousmál se na večerní tiskové konferenci v Rostově trenér Tomáš Požár. „Ale vážně, jde jen o shodu okolností. Nebyl to problém před rokem, není ani teď. Nemá to žádnou souvislost.“

Pomůže vám proti Rostovu loňská zkušenost s Krasnodarem? Na jeho hřišti jste vyhráli 3:0 a slavili postup.

Tým se od té doby obměnil, ale můžu říct, že jsme přijeli silní a odhodlaní. Věřím, že jsme připravení na to, abychom zaznamenali podobný úspěch jako v minulém roce.

V jakém zdravotním stavu jste přicestovali?

Ti, kteří tu jsou, jsou připravení, bez komplikací. A ty, kteří ještě nejsou v takovém stavu, aby zítra hráli, jsme nechali v Praze. Asi je znáte, tak je nebudu všechny vyjmenovávat, není jich málo (do Ruska necestovali Rosický, Kadlec, Mareček a Holzer).

Rostov se v posledních dnech připravoval v Turecku, hodně informací o své přípravě se snažil utajit...

O jejich programu jsme měli informace, víme, že se vraceli se až v úterý. To, že se to snaží tajit, je běžná praxe, nikdo nechce odkrývat karty. Všichni si necháváme trumfy, není to nic, co by nás nebo Rostov překvapilo. Běžná věc.

Dokážete odhadnout, od kterého hráče Rostova hrozí největší nebezpečí?

Určitě nebudu jmenovat jednotlivce. Ale řeknu obecně, že v Rostově jsou hráči, u kterých by se nám líbilo, kdyby hráli u nás.

Už jste rozhodnutý, jak bude vypadat vaše sestava?

Uvidíme, ještě máme jednu tréninkovou jednotku. Ale o sestavě a o tom, jak chceme hrát, máme jasno.