Trenér Sparty: Selhali jsme. A Konatého vyloučení je hodně nepříjemná věc

„Jsme velmi zklamaní z toho, jak to dopadlo. Přijížděli jsme optimisticky naladění, po dobré přípravě, věřili jsme, že tu něco uhrajeme. Ale od začátku bylo všechno špatně,“ mračil se Požár. „Nebude se nám vracet dobře, ale v neděli nás čeká další zápas a musíme se teď soustředit na něj.“



Jak si vysvětlujete tak špatný výkon a vysokou porážku?

Pokazilo se nám všechno, co se pokazit mohlo. Nevstoupili jsme do zápasu dobře, stalo se to, co jsme nechtěli. Padali jsme hluboko, prohrávali souboje, nestačili sbírat odražené míče. Soupeř byl silný ze standardek, věděli jsme to, přesto jsem jim jich nabídli dost a z jedné dostali gól. A potom to celé ovlivnila červená karta.

Dostal ji Konaté za nic neřešící hrubý faul na polovině hřiště. Po všem, co se kolem něj odehrálo, neberete to tak, že zklamal vaši důvěru?

Ten moment byl pro nás samozřejmě velmi nešťastný, pro Timyho tím spíš, protože ten jeho příběh je takový, jaký je. Nedokážu na to teď reagovat, viděl jsem jen jeho druhý zákrok, na ten první se chci podívat. Ale ovlivnilo to celý zápas, tak to prostě je.

Jaké vyvodíte důsledky nejen z jeho vyloučení, ale i z mnoha chyb, které tým vyrobil?

Ten zápas si musíme vyhodnotit, podívat se na to, takhle hrát nemůžeme. Musíme se zlepšit. Ta červená je hodně nepříjemná věc... Uvidíme.

Jak byste zhodnotil výkon stoperské dvojice, v níž dostal přednost Kadlec před Holkem?

Nebudu hodnotit individuality, nehráli jsme dobře jako celek. Selhali jsme. Michal Kadlec měl velmi dobrou přípravu, je to stoper, který je velmi rychlý, proto jsme chtěli, aby v sestavě byl.

Proč zůstal na lavičce Lafata a proč jste nestřídali dřív?

Hledali jsme možnosti pro střídání, ale na hřišti jsme měli Lukáše Juliše, což je tahovější hráč. Za stavu 3:0 jsme už nechtěli inkasovat a naopak se pokusit aspoň o jeden úspěšný brejk - proto tam Lukáš zůstal.

V přípravě jste porazili silný Petrohrad, před rokem jste vyřadili Krasnodar. Nemohli hráči dalšího ruského soupeře podcenit?

V žádném případě, to absolutně odmítám. Nikdo nikoho nepodcenil, věděli jsme, jak je Rostov silný. To určitě nemělo souvislost. Ani nemůžu říct, že by nás něčím překvapili: předpokládali jsme, že nastoupí v téhle sestavě, věděli jsme o jeho silných stránkách. Hrál velmi dobře, my jsme si s tím prostě neporadili.

Udělal byste zpětně něco jinak? A uděláte v neděli proti Bohemians změny?

Připravovali jsme se zodpovědně, zvažovali jsme všechny možnosti a rozhodli jsme se takhle. Nemá cenu se k tomu vracet. Samozřejmě, že změny se dají očekávat, musíme vyvodit důsledky, abychom v neděli měli šanci na úspěch.