Proč mě hlídají, když mám čtyřicet? diví se matador Polách

Fotbal

Zvětšit fotografii Tomáš Polách | foto: Anna Vavríková, MAFRA

dnes 7:31

Je to trochu fotbalový paradox. Zatímco většina vysloužilých ligových harcovníků, kteří ještě nehodlají pověsit kopačky na hřebík, s přibývajícím věkem kope v čím dál nižších soutěžích, Tomáš Polách naopak po čtyřicítce povýšil. A ne do ledajaké soutěže. Do MSFL.