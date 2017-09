Gólovou oslavu předvedl v klipu i naživo. Chci vyhrávat, řekl Necid

„Těší mě, že jsme vyhráli a že máme tři body. Chceme hrát o postup ze skupiny, a proto je důležité, abychom doma vyhrávali,“ řekl útočník Necid.

Do Slavie se vrátil teprve před dvěma týdny. Mezi jeho první povinnosti ve staronovém angažmá patřilo natáčení krátkého klipu gólové oslavy. Pro světelnou tabuli, pro sociální sítě.

Na premiéru klipu se dlouho nečekalo. Už ve dvanácté minutě prvního domácího zápasu poslal hlavou do sítě Sobolův parádní centr a hned dlaní šrouboval nad uchem při svém oblíbeném gestu.

Na velké obrazovce i v reálu na hřišti.

Právě poslal Slavii do vedení nad Maccabi Tel Aviv.

„Důležitý gól na chycení,“ poznamenal. „Jsem rád, že to mám za sebou a věřím, že góly budou přibývat. A že bude přibývat i výher.“

Před zakončením si trochu poklekl a míč poslal do sítě hlavou s odrazem od tyče. „Bylo to těžké, před mnou to skočilo a já jsem si nebyl jistý, jestli mám hrát nohou nebo hlavou,“ přiznal.

Ve Slavii Tomáš Necid vyrostl a momentálně v ní kroutí už na svou čtvrtou štaci. Po prvních mladických startech v červenobílém se rozehrál do střelecké formy v Jablonci, na podzim 2008 se vrátil, pomohl nastartovat mistrovskou sezonu a zmizel v zahraničí. Třetí angažmá nenašlo jeho ani Slavii v dobré kondici. Klub se horkotěžko zachránil v lize, kanonýr mu pomohl za jaro 2014 jen čtyřmi góly.

Teď je Necid zpět a přesně ví, na co navazuje: „Můj poslední gól za Slavii? To bylo před třemi lety, myslím, že proti Příbrami. Hlavou,“ řekne naprosto přesně. Konkrétně 2. května 2014, dvě kola před koncem ligy, Slavia vyhrála 3:0.

Při pohárovém návratu mohl skórovat klidně třikrát. Ale další šance už neproměnil a místo oslav zůstalo u gest zmaru.

Trenér Pastoor a nadávky Peltovi Svět se rychle mění... V roce 2014 Necid opouštěl Slavii vedenou nizozemským koučem Pastoorem, kanonýr Škoda hrál stopera a klub se zachránil až v závěrečném kole. Necidovu poslednímu gólu předcházelo desetiminutové přerušení zápasu. Rozhodčí zastavil hru, protože fanoušci Slavie uráželi svazového předsedu Peltu. více

„Mrzí mě to. Kdybych dal gól, mohlo to být 2:0 do poločasu a nemuseli jsme se strachovat,“ řekl o šanci ze 36. minuty, kdy dostal další gólovou výzvu od Sobola. „Krásná přihrávka, ale já jsem to netrefil.“

V 77. minutě branku trefil, ale ofsajdový verdikt mu nedovolil oslavovat. „Už jsem se radoval, ale pak jsem se podíval na rozhodčího.“ A tak si jen vytáhl dres a schoval pod něj hlavu.

Obával se, že by jedna chyba v obraně mohla zmařit dosavadní práci, a proto si vyčítal, že týmu nedopřál uklidňující gól.

Závěrečný hvizd však obavy rozehnal. Necid se těšil z výhry: „Skupina je hratelná, šanci postoupit máme, ale je to ještě daleko. První tři body jsou povzbudivé, jedeme dál.“

Povzbuzení nejen pro Evropskou ligu, ale i do derby se Spartou, které slávisty čeká už v neděli. „Ideální situace,“ usmívá se Necid. „Vyhráli jsme, zvládli jsme těžký zápas v Evropské lize, která se tady dlouho nehrála, a teď se můžeme připravovat na derby.“

Spartě ještě v lize nikdy gól nedal. Kolik prostoru dostane v neděli, zatím neví, místo v sestavě jisté nemá. Ve čtvrtek proti Maccabi hrálo sedm náhradníků, kdo vydrží ve výběru pro derby, záleží na trenéru Šilhavém.

Však také Necid na otázku, jestli si gólem pomohl do sestavy pro derby, odpovídal takřka chlácholivým tónem. „Jé, to já nevím, to se budete muset zeptat trenéra. Jestli bude hrát Škoďák nebo já, to je jedno, hlavně, abychom vyhráli. Důležitý je tým, důležité jsou tři body. Chceme vyhrát!“