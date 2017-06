Hlavně že jsme vrátili Baník do první ligy, ulevilo se Mičolovi

„Bylo to ale těžké celkově, od prvního kola,“ upozornil záložník. „Hlavní však je, že jsme vrátili Baník do ligy.“

Co bylo nejnáročnější?

Vypořádávat se s neustálým tlakem. Od pátého šestého kola si na nás soupeři věřili, zjistili, že se s námi dá hrát. Neměli jsme to jednoduché. Ale máme šedesát čtyři bodů, což je perfektní. K tomu se ještě hodně mančaftů netajilo tím, že hrají za Opavu. I o to jsme to měli složitější.

Proč myslíte, že hráli za Opavu?

Nevím, čím jim byla sympatická. Ale je fakt, že Opavští mají za sebou životní sezonu, takovou mnohde neodehrajete za celou historii klubu. Mohli vyhrát pohár, postoupit do první ligy. Byl to neskutečně těžký protivník. Pro Opavu je to kruté. Má šedesát tři bodů a po tolika letech nepostoupila do ligy. My jsme se přitom vrátili hned za rok, i když nám nikdo nevěřil. Bylo to takové všelijaké. Musím smeknout před všemi v klubu, co se na tom podíleli. Vrátili jsme Baník do ligy.

Byly nakonec rozhodující vaše dvě výhry nad Opavou?

Asi ano, asi byl ten náš dvojzápas rozhodující. My jsme s Opavou, ale ani s Olomoucí nedostali gól, z těch zápasů s nimi jsme jednou remizovali a třikrát vyhráli. Je ale fakt, že jsme v dalších zápasech měli problémy na venkovních hřištích.

Čím to bylo?

Všude, kam jsme přijeli, jsme skoro vyprodali stadion. Soupeři se na nás v bouřlivé atmosféře chtěli vytáhnout. Baník byl všude mediálně sledovaný.

Postup byl náročný, ale nebude ještě těžší nejvyšší soutěž udržet?

První ligu jsem hrál docela dlouho. Pro mě bylo těžší hrát tu druhou, ta je víc taková nahoru dolů, hodně míčů se kazí.

Budete s Baníkem i v první lize?

Teď to budeme řešit, ale smlouvu ještě nemám. To však není prvotní. Chci si to nyní po postupu trochu užít a dát si volno, protože předtím jsem tři roky nehrál fotbal, koleno mám ve špatném stavu. Teď drží, což jsem moc rád, ale je to zásluha, velká práce kluků z Baníku, doktorů, fyzioterapeutů, masérů.

Říkal jste, že si postup užíváte. Jak dobrý jste v oslavách?

Nejsem špatný (smích). Ale pro mě je nynější postup největší úspěch. Před sedmi roky jsme s Baníkem přišli o titul v předposledním kole s Mladou Boleslaví, a tak jsem měl obavy, aby se nám něco podobného nestalo i v tom posledním nynějším utkání se Znojmem. Ne že bych měl strach, ale měl jsem respekt.