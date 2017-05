Závěr druhé ligy je pro mě stresující, přiznává ostravský Mičola

Mičola svému mužstvu pomáhá k postupu do první ligy i svými góly. S šesti trefami je v lize nejlepším střelcem Baníku.

„Za ty tři body jsem moc šťastný,“ řekl Tomáš Mičola po výhře nad Sokolovem 3:0. A popsal svůj vedoucí gól: „Carlos vybojoval míč, krásně odcentroval, jenže napoprvé jsem balon trefil kolenem. Naštěstí se ke mně vrátil a hlavou jsem ho už poslal do branky.“

Další dvě branky dal Carlos de Azevedo sám. Jeho návrat po zranění byl hodně znát, že?

To ano, s ním se hraje super. Běhá. Umí vzít zodpovědnost na sebe. Bylo plus, že už zase hrál.

Měli jste novou stoperskou dvojici Mešaninov - Hučko. Ke všemu zraněného Mešaninova brzo nahradil Breda. Jak náročné bylo zvyknout si na takové změny?

Před klukama smekám, jak utkání zvládli, když spolu hráli poprvé. Jenže zase nás jako pokaždé podržel brankář Petr Vašek.

Už vás čekají jen duely v Olomouci a doma se Znojmem. Bude těžké urvat jednu potřebnou výhru?

Teď máme první mečbol v Olomouci (v neděli od 16.00). Určitě tam bude super kulisa. Byl bych šťastný, kdyby se nám podařilo boj o postup dotáhnout už nyní, abychom si poslední kolo užili. Ale čeká nás ještě náročná práce.

Hra Baníku je na jaře hodně kostrbatá. Jako by na vás dolehla velká nervozita. Je to tak?

Samozřejmě to máme v hlavách, protože od prvního kola se mluví o tom, že postoupíme. Od začátku sezony jsme vystupovali sebevědomě, čímž jsme se dostali trochu pod tlak. Ale klobouk dolů před tím, že máme šedesát bodů, že jsme se tak dali dohromady.

Je hodně nepříjemné, jak se na vás pořád dotahuje Opava?

Nutí nás být pořád ve střehu. Veřejnost to sleduje ve velkém. Žiju v Opavě, tak vím, že město je na koni. Slezský FC prožívá parádní sezonu, taková se někomu nepovede za celou kariéru. Strašně koušou, hrají dobrý fotbal.