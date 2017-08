Proč to Spartě nejde? Nechci házet špínu, říká po přestupu Koubek

„Cítím se stejně, jako když jsem tu byl naposledy,“ usmál se vytáhlý gólman. „Ale jsem samozřejmě rád, že to je všechno za mnou. Nějakou dobu se to táhlo, je fajn, že je to u konce. Splnil se mi sen, protože zahraničí jsem vždycky chtěl zkusit.“

Francouzská liga byla pro vás vysněná?

Tak bych to přímo neřekl, ale vždycky jsem si chtěl dokázat, že můžu chytat v některé z top pěti evropských lig. A mezi ně francouzská patří. Jsem v klubu, který je velmi ambicózní, má vysoké cíle.

Jak proběhl konec ve Spartě?

Některým klukům jsem to řekl, když jsme jeli z Brna. Samozřejmě se mě na to pár lidí ptalo i před zápasem, ale nechtělo se mi na to odpovídat, důležitější bylo soustředit se na zápas. To se bohužel nepovedlo. Ale cítil jsem, že mi to všichni přáli, popřáli mi hodně štěstí.

Vzhledem k situaci, jaká ve Spartě je, se vám odcházelo těžce? Nebo jste naopak rád, že jste pryč?

Nevím, jestli bych to takhle specifikoval. Situace je jaká je. Když se mluvilo o mém přestupu v zimě, nebylo to o moc jiné. Samozřejmě by bylo lepší odcházet v úspěšnějším období, ale to se bohužel nestalo.

Dokážete říct, proč se Sparta na začátku sezony trápí? V čem je hlavní důvod?

Důvody se snaží teď najít každý, ale já vám to určitě neřeknu. Nejsem od toho, abych takové věcí říkal a nechci na Spartu házet špínu. Moc mi pomohla v tom, že mi dovolila chytat velké zápasy, díky nim jsem se dostal na obzor klubů v Evropě, ve francouzské lize i jinde. Určitě by nebylo fér, abych něco prozrazoval. Já můžu Spartě jen poděkovat za to, že jsem tam odchytal kolem čtyřiceti soutěžních zápasů. To je za jeden rok slušný počet.

Nabídka Rennes vás překvapila, nebo zájem trval delší dobu?

Zrovna tenhle klub se řešil déle. Mělo to být od začátku sezony, ale trenér Rennes se rozhodl, že dá ještě šanci gólmanovi, který na ni dlouho čekal. Dostal ji, ale začátek sezony se nepovedl, takže sháněli brankáře. Dotáhlo se to takhle na poslední chvíli.

Francouzská liga se teď dostává do popředí zájmu, hlavně Paříž nakupuje hvězdy. Může vám tohle prostředí pomoci stát se časem reprezentační jedničkou?

Myslím, že mám díky tomu větší šanci než kdybych zůstal ve Spartě. O Paříži se opravdu hodně mluví, vlastně se to bere tak, že další kluby skoro nemají šanci. Já se na zápas s nimi těším, už jsem koukal na rozlosování a čekají mě pěkné Vánoce: poslední dvě utkání před svátky jsou doma s Paříží a v Monaku.

Čekáte, že budete chytat hned? Rennes má na soupisce tři další gólmany.

Co mám zprávy, tak gólman, který začal sezonu, je zraněný. Tomu, co chytal po něm, končí brzy smlouva. A třetí je jednadvacetiletý Litevec. Myslím, že když se Rennes tolik snažilo mě získat, šanci dostanu. To je pro mě nejdůležitější.

Je v Rennes pořád cítit odkaz Petra Čecha?

Samozřejmě, hodně se tam o něm mluví. Ale utekla dlouhá doba, klub se změnil, teď je všechno jiné. Byl bych nerad, kdyby mě s ním srovnávali, protože mám v porovnání s ním pět let zpoždění. Ale ten odkaz je opravdu cítit, někdo už mi i říkal, že tehdy po dvou měsících mluvil francouzsky.

Jak jste na tom s francouzštinou vy?

Kromě francouzské ligy je to pro mě další výzva. Všichni se mě budou ptát, jestli už umím jazyk... Tak uvidíme. Žádné základy nemám, bude to teď hodně hektické. Nejdřív chci zvládnout pokyny na hřišti postupem času i běžnou konverzaci, abych si mohl pokecat. Už jsem i Petra Čecha prosil, aby mi nějaká základní fotbalová slovíčka poradil, budu s ním dál ve spojení.