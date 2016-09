Zklamaný gólman Koubek: Z naší strany to bylo totálně bezkrevné

„Po penaltě první gól, pak do půl hodiny další. S takovým týmem se potom hraje těžko, když prohráváte 0:2 tak rychle,“ říkal Koubek po zápase v rozhovoru pro klubový web Sparty. „Už se s tím dalo těžko něco dělat.“

Možná by se dalo, ale sparťané i po druhé inkasované brance pokračovali ve vláčném výkonu. Za Southamptonem téměř ve všem zaostávali, vyráběli laciné chyby a téměř se nedostali před branku soupeře. Zaslouženě prohráli 0:3.

Koubek jako jeden z mála obstál. Při penaltě vystihl směr, ale Austin ji kopl k tyči tak prudce, že stejně neměl šanci. Na jeho gólovou hlavičku si pak sáhl, ale balon stejně proskákal za čáru.

Austinovi chytil ještě jednu šanci, napravil také zaváhání Holka, když vyběhl za vápno a před Longem odhlavičkoval míč pryč. S jistotou posbíral pár centrů, ale v závěru ještě dostal třetí branku: zblízka ho prostřelil náhradník Rodriguez.

„Už když na nás nastoupili, bylo vidět, že chtějí dát brzký gól. Ten je nakonec dostal do zápasu, ale my jsme jim to umožnili,“ litoval Koubek. „Za stavu 0:2 jsme v prvním poločase měli nějaké šance, a kdybychom je proměnili, možná bychom se tu teď bavili jinak. Jenže z naší strany to bylo totálně bezkrevné.“

Proč? Jak je možné, že Sparta, v minulém ročníku čtvrtfinalista Evropské ligy, vůbec nestačila na tým, který sice skončil šestý v Premier League, ale na začátku nové sezony se dosud trápil?

„Chybí nám sebevědomí. Co jsme se vrátili z reprezentace, není to ono, všichni se do toho nějak pomalu dostáváme,“ uvědomoval si Koubek. „Takové zápasy jsme hráli i předtím, ale dokázali jsme je zlomit. Teď v sobě musíme najít tu sílu a na tyhle zápasy si vzpomenout. Můžeme být horším týmem, ale musí to vypadat úplně jinak.“

Šanci ukázat se v lepším světle dostanou sparťané v pondělí - nastoupí ve Zlíně proti zatím vedoucímu týmu ligy.