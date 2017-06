Hrát s Lukakuem tělo na tělo je prakticky sebevražda, řekl stoper Kalas

„Spoustu balonů jsme jim lehce darovali, ať už v obranné, nebo útočné fázi,“ uvědomoval si po porážce 1:2 obránce, který v minulé sezoně hostoval z Chelsea ve Fulhamu. „Zbytečně jsme se pak dostávali pod tlak. Hlavně ke konci zápasu jsme přitom viděli, že když jsme se snažili hrát fotbal už odzadu, dali se přehrát.“



Prohráli jste, ale vzhledem k předvedené hře se to dá brát i pozitivně, ne?

Když prohrajete, nikdy to pozitivní není, ale samozřejmě když vezmeme v potaz, proti komu jsme hráli, tak aspoň to, že jsme je dokázali chvíli přehrát a že jsme si vytvořili šance, dali dvě tyče a jeden gól, pozitivní je.

Jste zvyklý na urostlé útočníky z Anglie, přesto: s Romelem Lukakuem to bylo asi moc těžké, že?

Samozřejmě. Druhá a první liga jsou rozdílné a v první lize jsem odehrál dva zápasy. Těžko říct, jestli jsem zvyklý. První poločas proti Lukakuovi to bylo mnohem těžší než ve druhé půli proti Bentekemu, ale i proti němu se dá hrát. Jen se na to musí jít o něco chytřeji. Hrát s ním tělo na tělo je prakticky sebevražda.

Trenér Jarolím chtěl, abyste se hlavně naladili na sobotní zápas s Norskem. Povedlo se?

Nejlépe naladění bychom byli, kdybychom vyhráli. To se nám nepovedlo. Aspoň musíme brát v potaz, co jsme si vytvořili a dokázali je přehrát v některých chvílích a mohli jsme dát i dva góly.

Jak jste viděl oba inkasované góly?

Při prvním to bylo těžké. Batshuayi si to zasekl na svoji slabší nohu, tedy jestli slabší má, ale levák není. Zasekl si to tam, což jsem neočekával. Pak to uklidil k tyči, tomu se dalo zabránit, hlavně z mojí strany. A druhý gól? Nedůslednost při standardce. Rychle to rozehráli prakticky na svého nejvyššího hráče na hřišti a ten to uklidil tak, jak to uklidil. Z takové pozice není jednoduché zakončit. Gólům se dá většinou zabránit, nám se to dvakrát nepovedlo.

Ale v první půli se zdálo, že obrana je až moc průchodná. Souhlasíte?

Máte pravdu, spoustu věcí jsme nevyřešili správně. Ale takový zápas se nehraje pokaždé, ne všichni v obraně máme s takovými zápasy zkušenosti. I my se musíme učit. Jestli toho bylo moc, posoudíte asi vy. Ale nebudu skrývat to, že se spousta věcí dala vyřešit líp.

Ze zápasu jste odkulhal. Je to něco vážného?

Uvidíme až ráno, jak koleno zareaguje. V jednom souboji jsem šel do výskoku, a když jsem dopadával, převrátil jsem si koleno. Teď mě to nějak nebolí.