Podle mě jsem hrál balon, řekl plzeňský Hájek o sporné penaltě

„Dostali jsme hloupé góly.“ Plzeň podle záložníka Hrošovského nepropadla, ale inkasovala laciné branky. „Myslím, že jsme tam v prvním poločase měli dobré pasáže, dařilo se nám držet balon. Ale dostali jsme hloupé góly. Nejprve penalta, i ta druhá branka před poločasem byla laciná, jen tak to kopli za obranu a my z toho inkasovali,“ řekl Hrošovský. Záložníka Viktorie mrzelo, že před sporným pokutovým kopem Plzeň nedala vyloženou příležitost. „Penalta zápas ovlivnila dost, dostali jsme z ní gól. Předtím jsme měli stoprocentní šanci, kdybychom ji proměnili, mohlo to vypadat jinak,“ dodal.