Hájek: Parta v Plzni je skvělá, nikdo nehází druhým klacky pod nohy

Další přípravné utkání se hraje opět v tréninkovém areálu v Luční ulici od 10.30 hodin. „I na Petříně jsme měli hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. To byl jediný rozdíl, jinak k těm zápasům přistupujeme stejně,“ vysvětloval stoper Tomáš Hájek.

Výsledky ale nijak nepřeceňuje. „Pořád je to jenom a jenom příprava. My si chceme hlavně dobře zahrát, plnit pokyny trenérů a nezranit se,“ dodal vytáhlý zadák s elegantní rozehrávkou.

V Plzni se hodně očekává od návratu Pavla Vrby, jak na vás kouč zapůsobil?

Velmi pozitivně. Já jsem ho předtím znal jenom z televize a z novin, takže jsem rád, že mám teď tu čest i osobně. Je to v každém případě kouč, který z nás chce dostat to nejlepší. Určitě na nás bude vyvíjet tlak, ale v tom dobrém. Je to ku prospěchu nás všech.

V čem hlavně je jiný než trenéři, které jste osobně poznal předtím?

Každý trenér má svůj rukopis, sází na určité věci, které se mu osvědčily. My teď hodně času trávíme na hřišti, pořád pracujeme s balonem. Párkrát jsme byli běhat dlouhé štreky, ale spíš je to s míčem. Trenér se nám snaží všechno vysvětlovat, abychom vždycky věděli, kde se máme pohybovat. Neustále nás nabádá, ať se nebojíme hrát. Zkrátka, má to hlavu a patu.

Jsou tohle věci, které vám osobně vyhovují víc?

Každému to asi víc vyhovuje. Ještě ve Zlíně jsem dříve zažil, že jsme hodně běhali bez balonu, spoustu zápasů jsme doslova ubojovali. Ale to není styl Plzně, tady se hraje víc po zemi a soupeř musí běhat, aby to měl složitější.

Nicméně vás si ze Zlína přivedl do Plzně ještě předchozí trenér Pivarník. Nebojíte se, že teď pro vás bude pod novým koučem ještě těžší dostat se do základní sestavy Viktorie?

V Plzni to je těžké, ať přijde kdokoliv. Jsme tady čtyři stopeři na dva posty. Ale parta je tady skvělá, nikdo si nehází klacky pod nohy. I proto je Viktorka tak úspěšná. Můžou přijít karty nebo zranění... Člověk musí počítat se vším a být kdykoliv připravený naskočit.