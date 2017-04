Hájkův úkol proti Dukle? Nahradit vykartovaného kapitána Hubníka

Kapitán Viktorie totiž v minulém kole na Spartě inkasoval čtvrtou žlutou kartu, a tak hrát nemůže. A hlavním adeptem na uvolněný post je právě pětadvacetiletý zlínský odchovanec.

Další plzeňský stoper Jan Baránek se totiž teprve po zranění kolena začal rozehrávat v juniorském týmu Viktorie. „Pokud to tak opravdu dopadne, tak udělám všechno proto, abychom doma urvali tři body,“ prohlásil Tomáš Hájek, který do Plzně přestoupil v zimě ze Zlína, kde nosil kapitánskou pásku.

Kromě zmíněného zápasu se Slováckem odehrál za Viktorii plných 90 minut v dohrávce s Bohemians 1905 (1:0). Ani v jednom z těchto zápasů plzeňská defenziva neinkasovala. „Myslím, že jsme to vždycky celkem zvládli,“ souhlasil stoper.

Po prohře na Spartě jste přepustili první příčku Slavii. Jak to vnímá plzeňská kabina?

Není to nic příjemného. Ale ve hře je pořád ještě spousta bodů, nic není rozhodnuto. Chceme se vrátit zpátky do čela.

Výkony však stále nejsou optimální. Co musí Viktoria změnit třeba oproti tomu zmíněnému zápasu na Spartě?

Určitě nasazení. A možná bychom měli zkusit hrát jednodušší fotbal, víc dávat balony do šestnáctky. Ale nechtěl bych to teď nějak víc ventilovat, je to na trenérech.

V čem je největší síla Dukly, která vás čeká v sobotu doma?

Snaží se hrát kombinační fotbal, prezentují se tak už celkem dlouho. A mají výbornou ofenzivu. Bude důležité, abychom včas zachytávali jejich pokusy o brejky. Musíme je napadat co nejvýš.

Jak moc vám v tom bude chybět kapitán Hubník?

Roman je zkušený fotbalista, to víme všichni. Má odehráno spoustu těžkých zápasů nejen v české lize, ale i v zahraničí. Chybět nám samozřejmě bude, ale od toho jsme tady my ostatní, abychom ho kvalitně zastoupili.