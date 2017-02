Hájek dal první gól za Plzeň. Pak se omlouval Hejdovi

Stoper Tomáš Hájek vstřelil proti moldavské Dacii Kišiněv (4:1) první gól v dresu plzeňské Viktorie, ale přesto se pak omlouval. „Asi by to tam šlo už od Lukáše Hejdy, já to tam raději ale doklepl, aby byl klid,“ popisoval stoper, jenž přišel ze Zlína, situaci po rohovém kopu v 54. minutě nedělního zápasu s moldavským celkem.

„Hejdisovi jsem se omlouval, že jsem mu vzal gól. Samozřejmě mě to ale něco bude stát,“ usmíval se Tomáš Hájek, jenž odehrál celých 90 minut. A jak byl spokojen s výkonem? „Mohly tam být lepší věci, ale za výhru jsme rádi. Dali jsme brzy gól a už i v první půli měli více gólových šancí,“ doplnil 25letý zadák. Že už by situace před jeho brankou byla součástí boje o místo v základní sestavě pro jarní boje? To asi ne, i když i trenér Roman Pivarník připouští, že konkurence je velká. „Máme téměř všechny posty zdvojené – 18 kvalitních hráčů. Záleží na každém, jak bude v závěru přípravy vypadat,“ prohlásil kouč na španělském soustředění. Další soupeř - Odense BK Třetím soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň na soustředění ve Španělsku bude Odense BK, 13. tým dánské ligy. Utkání se hraje zítra v Benidormu od 16 hodin a přímý přenos bude opět vysílat YouTube kanál Viktoria TV. Pro dánský tým, který v neděli remizoval ve Španělsku se Zenitem Petrohrad 1:1, to bude generálka na nedělní ligový souboj s Bröndby IF. Největší úspěchy mělo Odense v 70. a 80. letech, kdy bylo třikrát mistrem. Situaci mezi stopery mu ale malinko komplikuje zranění Jana Baránka, který má problémy s operovaným kolenem, a proto na herní kemp do Benidormu ani neodletěl. Vedle Hájka tak zůstali na dva posty k dispozici ještě podzimní opory Lukáš Hejda a kapitán Roman Hubník. „Konkurence je tady tvrdá, ale to je potřeba,“ nebojí se zimní posila těžké výzvy. A jak se sžívá s novým prostředím? „Kabina je super, kluci jsou bezvadní, se vším pomůžou. Budu rád, když dostanu šanci, ale tuším, že si na ni budu muset počkat,“ míní levonohý zadák. V první lize zatím odehrál 48 zápasů, v nichž vstřelil tři góly. Další starty už by měl na podzim sbírat v dresu obhájce mistrovského titulu. Z toho si ale Hájek nedělá těžkou hlavu. „Fotbal je pořád stejný. Plzeň hraje kombinačně a chce držet balon. Jsem tu mezi stopery jediný levák, proti Kišiněvu mi ale moc nešla rozehrávka, ta by ode mě měla být lepší,“ uvědomuje si, co musí zlepšit.