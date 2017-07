Tomáš Hájek, nový šéf plzeňské defenzivy. Zatím dočasně

„To není o jednom člověku, řvát musí víc lidí,“ říkal samotný Hájek v rozhovoru na klubovém webu ještě z Rakouska. „Na hřišti je jedenáct hráčů, další jsou na lavičce plus trenéři. My se snažíme s klukama doplňovat, aby to klapalo ve všech směrech,“ pokračoval.

Novou roli se ale vůbec nezdráhal přijmout. Ostatně při absenci Hubníka s Limberským, kteří se zranili v Rakousku, se stal rázem jedním z nejzkušenějších mužů v defenzivě.

V předkole Ligy mistrů v Bukurešti navíc nemůže hrát ani vykartovaný Hejda, gólman Kozáčik je mimo hru po operaci kolena a Baránek je dlouhodobě zraněný.

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

„Teď se to semlelo tak, že všichni vypadli,“ komentoval zdravotní lapálie Hájek. „Já jsem se snažil dirigovat obranu už ve Zlíně, to se nezapomíná,“ připomněl doby, kdy nastupoval ve stoperské dvojici s Jakubem Jugasem, který teď v létě přestoupil do pražské Slavie.

S progresem Tomáše Hájka byl po generálce s Watfordem (0:1) spokojený i trenér Pavel Vrba.

„Tomáš už má něco odehráno za Zlín, není to nezkušený hráč. Jsme rádi, že se to rýsuje tak, že by to měl zvládnout velice dobře,“ těšilo plzeňského kouče. „Z našich stoperů je asi nejlepší při rozehrávce. Troufá si víc a je jistější,“ dodal Vrba na adresu vytáhlého zadáka.

Přípravné zápasy Přehled duelů v létě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v letní přestávce. Více zde.

Ten nemá s novou rolí v plzeňské defenzivě žádný problém. „On se člověk dostane lépe do hry, když víc mluví,“ pochvaluje si 26letý elegantní stoper s přesnou levačkou.

Hájek si dobře uvědomuje, že teď přichází jeho chvíle. Od přestupu ze Zlína byl v Plzni spíš až třetím stoperem, za osvědčenou dvojicí Hubník – Hejda. Na jaře naskočil do pěti zápasů, v nichž nasbíral 366 minut. Jen třikrát byl v základní sestavě.

A teď je z něho rázem jednička ve středu obrany, s daleko větší zodpovědností. „Připouštím si to, ale nijak se tím nestresuji,“ říkal klidně. „Chci pomoci klubu, abychom splnili náš společný cíl a na podzim si zahráli evropské poháry. Nejlépe Ligu mistrů,“ dodal i s vědomím toho, že nadcházející dvojzápas s FCSB Bukurešť (dříve Steaua) může být pro něho životní.

„Jsem připravený. Může to být moje první a zároveň i poslední příležitost hrát o Champions League. Toho si musíte vážit,“ stojí nohama pevně na zemi. Možná i proto, že si uvědomuje sílu pohárového soupeře. „Viděl jsem je minulý rok se Spartou,“ připomněl, jak Rumuni vyřadili odvěkého rivala. „Bude to hodně nepříjemný soupeř, ale vždycky je to o tom, co mu dovolíte. Musíme se na ně poctivě připravit,“ nevzdává nic předem.

Ani tři porážky na herním kempu v Rakousku by podle Hájka neměly týmem otřást. „To nás nepoznamená, máme hodně zkušený mančaft,“ domnívá se. „Samozřejmě jsme chtěli aspoň jednou vyhrát. Doufám ale, že posun ve hře byl vidět. Únava každým dnem mizí, snad to bude jen lepší a lepší. Věřím, že si to sedne a zvládneme to. Kvalitu máme,“ přeje si.

Hodně napoví už první pohárový zápas, který je na programu příští úterý od 19.30 v Bukurešti. Odveta se hraje ve středu 2. srpna od 20.15 v Doosan Areně, mezitím stihnou Plzeňští doma i první ligový zápas. V sobotu 29. července hostí od 17 hodin pražskou Duklu.