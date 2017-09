Chrudimský střelec Dostálek: Domažlic mi ke konci bylo až líto

„Když jsem byl v Pardubicích, tak kluci nastříleli právě Domažlicím myslím 6:0 (18. června 2016). Tak jsme jim teď dali ještě jeden navrch. Až mi jich ke konci bylo líto...,“ prohlásil 29letý fotbalista po vysokém vítězství.

„Ale my jsme do toho zápasu dobře vstoupili. Tenhle týden (s vloženým středečním kolem) byl těžký. Oni měli navíc v nohách ještě cestu; byla to otázka prvního gólu, který jsme vsítili my. Hráli jsme dobře a na to, že to byl třetí zápas v kuse, nám to i běhalo. Zaslouženě jsme vyhráli. Ty góly, to už je nadstavba,“ doplnil.

Nehledě na únavu z náročného programu a cestování to byl souboj čtvrtého celku tabulky se třetím. Průběh utkání a jeho výsledek je tedy zcela nečekaný.

Stoprocentně. Domažlice jsou skvělý, silný soupeř, který se určitě bude pohybovat do první pětky. My jsme si říkali: hlavně nedostat gól. Že to tam takhle napadalo, za to jsme samozřejmě rádi.

Co váš hattrick? Už se vám to někdy povedlo?

Nikdy. Předtím jsem dal maximálně dva góly, tři ne. Trošku jsem po tom hattricku pokukoval, říkal jsem si, že kdyby byla penalta, že bych si ji vzal. Naštěstí to vyšlo normálně ze hry, jsem šťastný. Splnil jsem si další takový svůj milník.

Utkání s Domažlicemi bylo nezvyklé i proto, že na lavičce nebyl trenér Pavel Jirousek, ale koučovali ho jen Pavel Křečan a Radim Holub. Jaké to bylo?

Pavel Jirousek nás na to připravoval celý týden, ale bylo to trochu jiné. Tím neříkám, že tomu něco chybělo, ale on je tu sedm let. My jsme se s klukama bavili o tom, že to buďto bude super zápas, nebo úplně naopak - že nebude nic mezi. Pravda byla díkybohu to lepší.

Zápasovou taktiku tedy stanovil klasicky hlavní kouč?

Pan Jirousek nám v týdnu říkal své postřehy a tréninky jsme tomu přizpůsobovali. V pátek na předzápasovém tréninku tady ještě byl. Věděli jsme, co chceme hrát, a jeho asistent, pan Křečan, od něj měl informace. Volali si i před zápasem. O poločase už do toho ani tolik zasahovat nemusel; výsledek byl takový, že jsme věřili, že to zvládneme.

Čtvrtý gól padl hned na začátku druhé půle, a když má tým takový náskok, většinou poleví. Pak se příval branek skutečně zastavil, ale nový následoval na konci. Kde se ve vás vzal ten hlad?

Nevím... Pěkně nám vyšly brejky, kluci tam byli všichni dobře uvolnění. Jak máte takový náskok, tak se vám podaří, co jindy ne. Výsledkem toho bylo těch 7:0. Za stavu 4:0 to bylo opravdu trochu ukolíbané, ale kluci z Domažlic byli už odevzdaní. Takže asi i kvůli tomu skončil zápas takhle. Věděli, že je hotovo. Nám to lepilo, a tak to dopadlo, jak to dopadlo.

Soupeři byli asi hodně rádi, když utkání skončilo.

Určitě. Měli před sebou pěkný návrat. Se sedmi banánama...