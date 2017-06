Real to není, ale i přebor si fakt užívám, tvrdí matador Čížek

Po téměř dvacetileté úspěšné kariéře ve vrcholovém fotbale včetně startů v prestižní Lize mistrů letos záložník Tomáš Čížek výrazně sestoupil o několik pater níž.

V lednu skončil v prvoligovém týmu Bohemians 1905 a v jarní části už byl oporou Mšena, které je jasným králem krajského přeboru a s velkým předstihem si vybojovalo postup do divize.

„Musím říct, že tenhle fotbal v přeboru mě baví a fakt si ho užívám. Máme celkem super partu a domluvili jsme se, že ve Mšeně budu pokračovat i v divizi,“ říká 38letý Tomáš Čížek, jehož osudovým klubem je Jablonec.

Tomáš Čížek Fotbalový záložník, narozen 27. listopadu 1978. Děčínský odchovanec, působil v Teplicích, poté pendloval mezi Děčínem a Jabloncem, v jehož prvoligovém mužstvu se definitivně usadil v roce 1998. Po třech letech si ho vytáhla Sparta, kam za 11,5 milionu korun přestoupil v prosinci 2001. Za trenéra Hřebíka dostával příležitost i v Lize mistrů a v únoru 2003 přestoupil do ruské Kazaně. Po třech letech se v rámci ruské ligy přesunul do FK Moskva. V únoru 2009 se vrátil do Jablonce, odehrál dva zápasy a opět zamířil do Ruska, tentokrát do Vladikavkazu. Ale ani tam celou sezonu nedokončil a v září 2009 se vrátil do Jablonce. V lednu 2010 odešel do ruského Novosibirsku, odkud se znovu vrátil do jabloneckého klubu v létě 2012. V létě 2015 odešel do Bohemians 1905, kde během ledna 2017 oznámil, že končí vrcholovou kariéru a začal hrát liberecký krajský přebor za jablonecké Mšeno. V 1. české lize odehrál celkem 207 zápasů (163 za Jablonec, 27 za Bohemians 1905 a 17 za Spartu) a vstřelil 25 gólů.

V jeho dresu debutoval v 1. lize 1. března roku 1998 proti Českým Budějovicím a proti Jablonci odehrál za Bohemians svůj závěrečný zápas v nejvyšší české soutěži vloni 26. srpna. V Jablonci se navíc s rodinou usadil a třikrát se do klubu vrátil z ruských angažmá.

V tom posledním ligovém utkání jste dal Jablonci gól, co se pak s vámi dělo dál?

Krátce potom jsem si poranil tříslo a do konce podzimu jsem nemohl hrát. Pak začala v Bohemce zimní příprava a já jsem se rozhodl, že to už ukončím. K těm důvodům už se nechci vracet. Uvažoval jsem ještě o nějakých možnostech, ale všechno by to bylo o dlouhém dojíždění, a to už jsem nechtěl. Raději jsem se už usadil s rodinou doma v Jablonci.

Jak jste se pak dostal do týmu jabloneckého Mšena z přeboru?

Fotbal mě nepřestal bavit a chtěl jsem se i po tom konci v Bohemians nějak udržovat. Ve Mšeně jsem znal trenéra Jardu Vodičku, bavil jsem se i manažerem klubu Adamem Peltou a domluvili jsme se, že se Mšenem budu chodit trénovat. A pak z toho najednou vzniklo, že jsem za něj začal i hrát.

Hrál jste v Lize mistrů, v české i ruské lize, jaký byl ten skok do krajského přeboru?

No, Real nebo Porto to nejsou, ale pořád je to fotbal, který si člověk užívá, i když jinak než zamlada. Musím říct, že mě úroveň přeboru docela příjemně překvapila a není to žádná hrůza, protože v něm hraje třeba hodně mladých kluků, kteří prošli v dorosteneckých kategoriích těmi nejvyššími soutěžemi, a v některých týmech jsou zase starší fotbalisti, kteří mají za sebou i starty ve vyšších soutěžích než je přebor.

Ovšem Mšeno je kvalitativně někde jinde. Ve 25 zápasech jen jednou prohrálo a dvakrát remizovalo...

...je to tak, náš tým je hodně dobře poskládaný, zkušený, krajský přebor určitě převyšuje a postup do divize byl proto suverénní. Proti ostatním soupeřům prostě ta naše kvalita byla jasně znát, protože tady máme hodně kluků, kteří ještě nedávno hráli třetí ligu v Dobrovici nebo divizi v Jablonečku.

Jaká byla vaše role v týmu?

Nastupoval jsem jako útočník nebo střední záložník. Měnilo se to podle toho, jak to trenér potřeboval poskládat. Jsem rád, že se mi povedlo dát i pár gólů.

Jaký pro vás byl ten půlrok v Jablonci po konci vrcholové kariéry a co plánujete dál kromě hraní divize za Mšeno?

S fotbalem jsem se nacestoval už dost a byl jsem strašně dlouho zvyklý na velký zápřah, tak jsem tenhle půlrok bral jako takový odpočinkový. Vyčistil jsem si hlavu, věnoval jsem se rodině, ve Mšeně jsme trénovali třikrát týdně a užíval jsem si zápasy. Kromě toho jsem ve volnu hrál tenis, golf nebo jezdil na ryby. A také jsem řešil, co bude dál a kromě toho, že budu hrát divizi za Mšeno, jsme se domluvili v FK Jablonec, že tam budu vypomáhat u juniorského týmu. Věřím, že to půjde všechno nějak skloubit.