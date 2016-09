Chorý o olomouckém konci v poháru: Nemělo by nás to psychicky potopit

Sigma překvapivě ve 3. kole českého poháru končí, doma podlehla rovněž druholigovému Táborsku 1:2.

To se nečekalo. Co rozhodlo?

Nevím, co vám k tomu mám říct. Je to těžké hodnotit. Měli tři akce, dali dva góly. My jsme měli čtyři šance, nedali jsme žádnou. Zahradníček šel sám na bránu, já jsem mohl nahrávat pod sebe, střílel jsem. To bychom měli proměňovat. Tím se rozhodl poločas.

Nebo spíš tím, že hře Olomouce chyběl pohyb, emoce. Až o deseti jste zabrali.

Míša Reichl chytil penaltu a nakopl nás, musím ho pochválit. Rozhodčí říkal, že červená karta pro Radakoviče byla jasná, ale byly to zbytečné dva tresty – červená, penalta. Ještě kdybychom dostali gól, byly by tři. Ale druhý poločas jsme zvládli dobře, akorát nám to tam nespadlo. Měli jsme několik šancí, ale to už bylo nahoru dolů.

Jak se hraje před prázdnými tribunami a jen šesti sty diváky?

Soustředím se sám na sebe a hlavně na hru. Trošku nás mrzí, když se podíváte na tribuny a nikdo tam není, ale nemůžu diváky kritizovat, že nepřišli. Jsem rád, že přišel aspoň někdo.

Ve druhé lize čekáte na trefu. Pomůže tahle sebevědomí?

Nevím. Jsem rád, že jsem dal gól, ale zase jsem smutný z toho, že jsem klukům víc nepomohl, protože jsem mohl dát ještě jeden. Vyměnil bych to za postup.

Jako jeden z mála sigmáků jste zápas poctivě odpracoval. Neměl jste toho plné kecky, běhat sám v oslabení na hrotu?

Není to sranda. Byl to druhý zápas v krátké době, ale fyzicky jsem se cítil dobře, křeče jsem neměl. Odmakal jsem to, nechal jsem tam fakt úplně všechno. Mrzí mě, že se to neodrazilo na výsledku. Všichni jsme zklamaní, ale hlavu věšet nebudeme, protože – musím připomenout – ve druhé lize jsme ještě neprohráli. Teď jedeme do Varnsdorfu a nemyslím si, že by nás to mělo psychicky potopit. Druhý poločas nás odrazí o stupínek výš. A budeme se chtít hlavně odrazit od výhry nad Českými Budějovicemi.

Brali jste český pohár jako možnost zahrát si s kvalitními soupeři, když už ne v Evropské lize, tak aspoň s prvoligovými?

Určitě jsme chtěli postoupit. Hráli bychom sobota–středa, každý chce radši hrát než trénovat. Herní vytížení je lepší než trénink. Ale zase se můžeme soustředit na druhou ligu, tam jsme na dobré cestě. Věřím, že v tom budeme pokračovat.