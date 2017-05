Levá, pravá, hlavička. Fotbalová abeceda podle Chorého

„Je to příjemné, ale pro celý tým,“ odmítal jako obvykle vyzdvihovat svůj podíl na vítězství 4:1.

Poslední krok bývá nejtěžší, pro Sigmu to ale tentokrát neplatilo. Jasno bylo už v poločase a dvaadvacetiletý útočník naplno demonstroval pohodu, do jaké se na jaře dostal. Za posledních šest zápasů nastřílel devět gólů. „Na tréninku to Sanka (Michal Vepřek) kope za plot, ale tentokrát dával fantastické centry. A ten třetí od Zahryho (Zahradníčka) nešel nedat. Krásná cesta za postupem,“ pochvaloval si.

Pohled Sigma patří do ligy „Sigmě fandím, s Baníkem to je tradiční klub, které patří do první ligy. Doufám, že tam budou působit dlouhou dobu,“ hlásil po zápase Radim Kučera, legendární kapitán Hanáků a současný kouč Znojma. Z utkání však radost mít nemohl, jeho tým prohrál 1:4. „V zápase nám Sigma ukázala jednoduchý recept v šestnáctce. Byla efektivní, přímočará a trestala naši lehkovážnou defenzivu.“

Sigma získala jistotu čtyři kola před koncem, což po rozpacích v úvodních třech kolech nikdo nemohl čekat. „Byl na nás tlak svrchu, hodně velký i od trenéra. Všichni jsme to ustáli a čím dřív je to za námi, tím lépe. Bude se nám hrát uvolněněji a nemusíme se dívat pod sebe,“ oddechl si vytáhlý forvard.

Olomouc se vrací do nejvyšší soutěže po roce, boje však pro ni nekončí. Spíše se přesouvají z hřiště do kanceláří vedení klubu, před kterým jsou úkoly posílit tým a přivést partnery, což jsou věci, které se v minulých letech nedařily a způsobily sestup. Do toho spolumajitelé hledají a zatím stále nenacházejí tolikrát vzývaného nového investora.

„Je to jen otázka času, jestli se tým zkvalitní a půjde nahoru. Věřím, že se v lize udržíme a budeme hrát ještě lepší fotbal. Myslím, že bude chodit i víc lidí,“ přemítá Chorý, je však otázka, zda bude v klubu pokračovat: „To nevím,“ přiznal. Může se totiž stát, že rok před koncem smlouvy přestoupí jinam.

Zároveň na dálku bojuje o nominaci na Euro do 21 let. „Teď na to fakt nemyslím. Trochu vypnu a doufám, že dostaneme o víkendu volno. Pak budu přemýšlet nad fotbalem,“ nechce se zbytečně zatěžovat. Spoluhráči jsou však prý odhodlaní Chorého na mistrovství Evropy dotlačit. „Tam mě chce dostat Plša (Jakub Plšek), jenže ten mi ještě nenahrál,“ směje se rodák z Citova na Přerovsku. „Ale předtím mi nahrál na tři góly. Plšovi se to všechno vrací, je pracovitý a super kluk. Všichni jsme kolektivně tahali za jeden provaz,“ cení si.

Právě mezi těmito dvěma sigmáky se bude ve zbývajících čtyřech kolech druhé ligy rozhodovat o pozici nejlepšího střelce soutěže. Aktuální stav je Plšek 17 gólů, Chorý jen o jeden méně. Změnit se to může už ve středu, kdy Hanáci hostí FrýdekMístek a v sobotu zajíždí do Ústí nad Labem. Na závěr soutěže se utkají s Baníkem Ostrava a Opavou, kteří mezi sebou bojují o druhé postupové místo. „Teď je na nich, jak se poperou. Každý to má ve svých rukách. My budeme hrát stejně, nebudeme nikomu pomáhat,“ slíbil olomoucký útočník.