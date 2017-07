Olomouc vzkázala: Myslíme to vážně. A žádaného zlobra Chorého udržela

Dvaadvacetiletý urostlý hroťák má za sebou životní sezonu: 16 trefami nejdřív pomohl Olomouci zpátky do první ligy a formu si pak přenesl i do Polska na mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Ač plnil jen roli žolíka, připsal si gól a asistenci.

Líbil se. Téměř dvoumetrový habán zaujal i pohybem a kontrolou míče. Tak moc, že trenér mistrovské Slavie Praha Jaroslav Šilhavý si jej vyhlédl jako alternaci k Milanu Škodovi.

1 rok navíc. Tomáši Chorému by kontrakt vypršel po sezoně, nově až po dvou.

„Pro Tomáše to byly na Euru nezapomenutelné zážitky, dostal se do každého zápasu a v posledním i skóroval. Pro něj je to obrovská zkušenost s atmosférou a kvalitou obránců, se kterými se potkával,“ pověděl olomoucký trenér Václav Jílek, jenž je zároveň u lvíčat asistentem. „Vždycky, když šel na hřiště, tak jsem si říkal, aby se mu povedl vstup, jenže první kontakt mu pokaždé nevyšel. Vnesl tam však energii a agresivitu a byl oživením do finálních pasáží zápasů. Z mého i jeho pohledu tedy jen pozitiva.“

Chorý dlouho nechtěl komentovat, kde bude v příští sezoně. I jeho agent Zdeněk Nehoda vše nechával až po malém Euru, pro MF DNES promluvil o zájmu klubů z ciziny. „Tomáš na zahraničí má.“

Přípravné zápasy Přehled duelů v létě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v letní přestávce. Více zde.

Sigma před pár dny uvolnila na hostování do GKS Katovice z druhé nejvyšší polské soutěže nadějného útočníka Jakuba Yunise a tím naznačila, že dohoda s Chorým je blízko.

Teď je jasno: rodák z Citova by měl ještě ukázat kvality v první lize, kde dosud v 25 zápasech dal jen tři branky, pomoct Olomouci zabydlet se zase mezi domácí elitou a potom se případně posunout v kariéře dál.

„Jsem rád, že jsme prodloužení smlouvy s Tomášem dotáhli do zdárného konce. Začali jsme na tom pracovat hned po skončení sezony. A nebyla to lehká jednání, protože o něj projevil už v té finální fázi zájem jeden velmi ambiciózní český klub. Jsme rádi, že Tomáš upřednostnil působení v Olomouci,“ řekl klubovému webu Ladislav Minář, sportovní manažer Sigmy.

Chorý by měl být hlavní ofenzivní silou Hanáků po návratu do ligy.

„Tomáš je pro mě v tuhle chvíli plnohodnotný prvoligový hráč, kterého by ve svém středu chtělo mít víc mužstev,“ těší Jílka. „Musí zůstat skromný, občas ho musím malinko uzemnit, aby na sobě pořád pracoval, ale nelítá v oblacích. Má potenciál, a pokud bude zdravý, což je u něj hodně důležité, tak pro ligu bude naprosto plnohodnotný útočník,“ nepochybuje, že se znovu prosadí. V čem je jeho hlavní síla?

Není jen ve vzduchu, jak by se mohlo zdát. Týmu pomáhá také v defenzivě, v napadání.

Obránci olomouckého zlobra nesnáší pro jeho důraznou, až agresivní hru.

„Cením si hlavně jeho komplexnosti. Má velmi slušnou techniku, pracuje pro tým, ale i v defenzivě, zejména v první presinkové fázi udělá kus práce. Je schopný situaci rozběhnout i zvýhodnit, a když k tomu přidáme jeho postavu, jež musí být pro každého obránce nepříjemná, je schopný udržet spoustu míčů zády k bráně,“ chválil jej Jílek. „Pro nás je obrovsky důležitý, a nejen po sportovní, ale i lidské stránce, do šatny je to dobrý kluk. Má to celé před sebou,“ prorokuje.

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

Jílek chtěl mít po postupu do ligy jistotu, že Sigma, která stále hledá nového většinového majitele, bude mít ambice a nepřijde o své klíčové hráče. I proto je dohoda s Chorým tak důležitá. Podobně jako s nejlepším hráčem uplynulého ročníku 2. ligy, osmnáctigólovým záložníkem Jakubem Plškem, stoperem Urošem Radakovičem či zkušeným levým bekem Michalem Vepřekem.

Ve středu klub zároveň formálně dotáhl roční hostování s opcí Romana Poloma z Mladé Boleslavi a útočníka Zdeňka Linharta ze Slavie Praha.

Tohle je i vzkaz fanouškům: s první ligou to myslíme vážně, nebojte!

Teď ještě najít toho kupce, co to bude myslet vážně se Sigmou.