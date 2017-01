Startuje zimní fotbalová liga, favoritem je Mladá Boleslav

V pozici největšího favorita do něj vstoupí pátý celek nejvyšší soutěže Mladá Boleslav. Jako už tradičně chybí elitní české kluby Plzeň, Sparta i Slavia a startovat letos nebude ani obhájce prvenství Zlín. Závěrečný turnaj Final Four se bude hrát 28. a 29. ledna v Mladé Boleslavi.

Šestnáct celků je rozděleno do čtyř skupin po čtyřech a vítězové postoupí na závěrečný turnaj. Skupina A se hraje na Vyšehradě a představí se v ní tři ligové celky Bohemians 1905, Hradec Králové a Příbram a druholigové Táborsko. Papírově nejsilnější je skupina B, kde budou hrát domácí Mladá Boleslav, Jablonec, Liberec a druholigový Varnsdorf.

Právě v této skupině jsou tři největší favorité turnaje. Mladá Boleslav má na celkové vítězství kurz 3,5:1, Jablonec 6:1 a Liberec 7:1. Naopak za největšího outsidera považují bookmakeři s koeficientem 50:1 slovenský druholigový Poprad, jednoho ze tří zahraničních účastníků. Poprvé bude startovat zástupce Polska, druholigový celek Bielsko-Biala.

„Je těžké tipovat vítěze, záleží, jak k tomu konkrétní tým přistoupí. Kdybychom to chtěli za každou cenu vyhrát, budeme to hrát s 12 nebo 13 lidmi. Ale v zimní přípravě nemáte vždy nejsilnější sestavu, je potřeba dát šanci všem hráčům, takže to trochu zkresluje výsledky. Ale tipnul bych si Mladou Boleslav,“ řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze trenér loňského finalisty Bohemians 1905 Miroslav Koubek, jehož svěřenci se mohou těšit na Vyšehradě na velkou podporu fanoušků.

Skupina C se přesunula z Vyškova zpět do Brna, kde domácí Zbrojovka vyzve lídra druhé slovenské ligy Skalici a druholigové celky Pardubic a Znojma. Skupina D se přestěhovala do Frýdku-Místku a vedle domácího druholigového týmu se tam představí Vítkovice, Poprad a Bielsko-Biala.

Minimálně polovinu z 28 zápasů bude vysílat na internetu TV Tipsport, několik přenosů plánuje i Česká televize.