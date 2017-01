Druhá šance pro rebela. Odpustí Konatému fanoušci?

S fotbalovou Spartou, ke které se předtím zachoval nevděčně, když si v létě chtěl stávkováním vytrucovat přestup do Steauy Bukurešť. A která ho teď, po měsících váhání, přece jen vzala na milost.

„Timmy byl jedním z nás, pak udělal chybu. Bohužel velkou chybu – takovou, o které jsme si mysleli, že mu ji nedokážeme odpustit,“ připustil na startu zimní přípravy nový hlavní trenér Tomáš Požár.

Rosický by mohl začít trénovat na konci ledna Se Spartou kromě dlouhodobě zraněného Martina Frýdka nezačal přípravu ani Tomáš Rosický, zvučná letní posila. Dál platí, že zatím odehrál jen dvacet minut v září proti Mladé Boleslavi, od té doby nic. Kdy přidá další starty? „Tomáš bude pokračovat v individuálním režimu a také s hráči, kteří nejsou úplně fit,“ prozradil trenér Tomáš Požár. „Nerad bych spekuloval, ale na přelomu ledna a února bychom mohli vědět víc. To je termín, kdy by mohl začít naplno pracovat s týmem.“

Nakonec mu Sparta odpustila. Ve strahovské nafukovačce se Konaté po dlouhé pauze na tréninku potil se spoluhráči z áčka – ne z juniorky, kde strávil skoro celý podzim.

„Situace se vyvíjela, měli jsme čas přemýšlet. Uvědomili jsme si, že všichni chybujeme a všichni si zasloužíme druhou šanci,“ popsal myšlenkové pochody sparťanského vedení Požár. „Timmy ztratil naši důvěru, ale chceme mu vytvořit podmínky, aby ji znovu získal.“

Půjde to vůbec?

V kabině by potíže být neměly, podle kapitána Davida Lafaty přivítal tým Konatého bez výčitek. „Jako kohokoliv jiného. Bereme to úplně normálně, respektujeme rozhodnutí vedení klubu,“ prohlásil nevzrušeně. „Jestli se mnou bude hrát Petr, nebo Pavel, to je mi úplně jedno.“

Hráči cítí, že Konatého comeback může týmu prospět. V úvodu podzimu, kdy ještě patřil do áčka, Spartu táhl, chytil skvělou formu. Jenže po dvojzápase se Steauou, která o něj projevila zájem, začal trucovat. Nepřišel na trénink a přes francouzského agenta vzkázal, že chce pryč.

Vedení ani spoluhráči asi zcela nezapomenou, ale jsou ochotni odpustit. Jenže co fanoušci?

Část jeho návrat přivítá, protože vidí, že v jarním boji o titul se bude rychlík na křídle hodit. Ale početná skupina půjde proti němu. A je možné, že dost ostře.

Konaté to už na podzim schytal v diskusních fórech, kritické příspěvky rozzuřených fanoušků přiskakovaly i na jeho facebookovém profilu. A na YouTube se objevilo video se sestřihem jeho akcí nazvané „Zrádce“, podkreslené stejnojmennou písní s nenávistným textem.

I proto se dlouho kolem jeho návratu jen potichu našlapovalo. Sparta se k němu neodhodlala ani během podzimu, kdy se prala se zraněními klíčových hráčů. Raději vytáhla do áčka několik dorostenců.

Přitom Konatému se mezitím dařilo. V juniorce se kousl, dal v deseti zápasech osm gólů a snažil se dokázat, že si zaslouží další šanci. Taky se na sociálních sítích pokusil o omluvu, když fanouškům vzkázal: „Byl jsem fyzicky a mentálně vyčerpaný, proto jsem třikrát vynechal trénink. Vám i spoluhráčům se omlouvám, snad si znovu najdu cestu do vašich srdcí.“

Tím ale radikální fandy moc neobměkčil, což si Sparta uvědomuje.

„Chtěl bych lidi požádat, aby mu zkusili dát šanci,“ přimlouvá se Požár. „Ale víme, že nejvíc záleží na něm. Snad k tomu přistoupí správně, bude přínosem a bude pracovat tak, jak by hráč v takovém klubu jako Sparta pracovat měl.“

Získat zpátky důvěru nebude snadné. A další chybu už si Konaté rozhodně nemůže dovolit.