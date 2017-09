Gebre Selassie po neúspěchu: Nebyli jsme efektivní a chybělo nám finále

Byl zničený, oči se mu leskly. Theodor Gebre Selassie porážku v Severním Irsku, která znamenala definitivní konec nadějí na účast v baráži o mistrovství světa, těžce nesl.

„Zápas probíhal přesně tak, jak si přál soupeř. Do vedení se dostali po standardkách, jejich největší zbrani,“ hodnotil Gebre Selassie.

Přitom právě na tyto situace jste se připravovali. Proč jste je neuhlídali?

První gól padnul po odvrácené standardce, kdy ten míč dovedli před bránu vrátit. Potom přímák... Obě situace přišly po akcích, kdy jsme si mysleli, že by mohl být odpískaný faul na našeho hráče. Místo toho následovaly protiútoky, jednou roh, podruhé trestňák. Z toho pohledu pro nás ty góly byly nešťastné.

Hodně jste drželi míč, kombinovali jste, ale chyběli šance a ohrožení branky. Čím to bylo?

Možná jsme měli v prvním poločase hrát přímočařeji směrem do vápna. Ale na druhou stranu, když jsme to po přestávce zjednodušili, stejně to všechno soupeř zvládal odvracet. Chyběla tam z naší strany nějaká překvapivá chvíle, myšlenka.

A víra? Když jste prohrávali po poločase nula dva, nebyli jste už poněkud nalomení?

To určitě ne. Naopak jsme si řekli, že nemáme co ztratit, ten druhý poločas jsme odbojovali - snažili jsme se posílat víc centrů, ale žádná kloudná šance z toho nebyla.

Znovu vás zradila koncovka. S hrou do plných jste s výjimkou utkání v San Marinu (6:0) měli problémy během celé kvalifikace. Znáte důvod?Jsme málo efektivní, to je pravda. Když to srovnám například s minulou kvalifikací, kdy jsme byli naopak extrémně efektivní a i z mála příležitostí jsme ty góly dávali, teď nám tohle chybí. Přitom jsme kolikrát hráli tak, že se zdálo, jak máme víc ze hry. Jenže vždycky to bylo bez toho finále.

Porážkou v Severním Irsku jste sice přišli o poslední naději na baráž, ale kvalifikační neúspěch se rodil jinde, souhlasíte?

Jednoznačně. Ztráty bodů doma se Severním Irskem, Ázerbájdžánem, to nás hodně mrzí. Následně i zápas v Norsku, kde jsme první poločas odehráli velmi dobře a potom jsme úplně vypadli. V kvalifikaci holt potřebujete trochu štěstí, třeba by pak i ten zápas s Německem dopadl mnohem lépe.

Jinými slovy: tenhle tým podle vás ještě neukázal všechno?

Rozhodně a právě utkání s Německem to jednoznačně potvrdilo. V tomhle týmu je větší potenciál, než ukázaly výsledky v kvalifikaci.