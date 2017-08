Gebre Selassie se nediví zbývajícím lístkům. S Němci by bral remízu

Němci, úřadující mistři světa a vítězové nedávného Konfederačního poháru, jsou jasným favoritem. „Bod by byl dobrej,“ uvědomuje si bek s etiopskými kořeny. Bude to pro Theodora Gebre Selassieho, jenž pět let působí v Brémách, zvláštní zápas?

„Z tohohle pohledu bude specifičtější, ale že bych to nějak prožíval, to ne,“ prohodí klidným hlasem. Očekává se, že proti Německu, nejspíš nejlepšímu národnímu týmu současnosti, požene českou reprezentaci „plný dům“. Jenže realita je dva dny před výkopem poněkud odlišná - k dispozici je ještě přes dva tisíce vstupenek.

Co na to říkáte?

(vydechne) Viděl jste ceny? Já nevím no, asi to lidem přijde drahý.

Vy byste nešel za 1 890, respektive 2 890 korun?

No... Takhle: Nemůžu říct, že se divím. (v nejlevnější kategorii stály vstupenky 890 korun, pozn.)

Sháněl jste také nějaké lístky pro známé, kamarády?

Sháněl jsem taky lístky, no. Kolikrát, když jsem řekl lidem, kolik to stojí, tak už se mi nikdo neozval zpátky.

Nedostanete se na stadion? Jsou i jiné možnosti, třeba sledování přenosu ve Žlutých lázních Hlavním programem ve fotbalové zóně u Vltavy bude pochopitelně velkoplošná projekce, ale už od 18 hodin poběží doprovodný program - soutěže o ceny, vstupenky na zápas s Německem, nebo tipovačka. Vstup je zdarma. Fanzóna bude také od 17 hodin do výkopu ve 20.45 u stadionu Eden, příchozí se mohou těšit na celou řadu atrakcí, soutěží, zábavy, jídla a pití. I tam bude probíhat soutěž o lístky na utkání.

Přitom tohle je zápas, který měl být asi měl být vyprodaný.

Jo. Nevím, na jaký jiný tým by měl být vyprodaný stadion. Ale třeba si ještě někdo ty lístky koupí.

Není nezájem o vstupenky spojený i s výkony národního týmu?

Jasně, jde to ruku v ruce, že reprezentace momentálně neprožívá extra úspěšné období. Když se k tomu přidá tohle, tak si to lidi asi rozmyslí.

Co je největší německou hrozbou, předností?

Na každém postu mají obrovskou individuální kvalitu. Hráči hrajou v nejlepších ligách v Evropě. Dokážou poskládat dobrý tým, což podložili výsledky na posledních turnajích.

A co naopak musí udělat český výběr, aby byl proti favoritovi úspěšný?

Musíme to pojmout z týmového hlediska, musíme působit kompaktně na hřišti. Musíme si pomáhat. To je podle mě naše jediná šance, když tam budeme jeden pro druhého. Když budeme spoléhat na to, že to někdo uhraje sám... Říkám, ta individuální kvalita je na jejich straně.