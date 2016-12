Velšský fotbalový mistr vyrovnal 26. výhrou za sebou rekord Ajaxu

dnes 21:34

Velšský klub The New Saints se zapsal do fotbalové historie. Díky vítězství 4:0 nad týmem Cefn Druids vyhráli úřadující šampioni 26. soutěžní zápas v řadě, čímž vyrovnali světový rekord Ajaxu Amsterdam z roku 1972.

Pokud „Noví svatí“ v pátek porazí stejného soupeře znovu, překonají bilanci mužstva Ajaxu v čele s legendárním Johanem Cruyffem. Naposledy The New Saints prohráli v červenci, kdy podlehli v předkole Ligy mistrů APOELu Nikósie 0:3. Dvě kola před koncem základní části velšské ligy vede tým z vesnice Llansantffraid-ym-Mechain tabulku s jasným náskokem 21 bodů a míří za šestým titulem za sebou. Z nejvyšší domácí soutěže má rekordních deset triumfů. Nedávno rekord Ajaxu překonali fotbalisté East Kilbride z páté skotské ligy a od amsterodamského celku obdrželi jako odměnu symbolických 27 bas piva. Svou vítěznou sérii natáhli až na 30 výher, ale protože hrají v nižší soutěži, do Guinnessovy knihy rekordů se nedostanou.