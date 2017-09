Přišla o nohy, i fotbalisté Teplic jí pomůžou ke sportovním protézám

„Děkujeme FK Teplice za podporu naší kamarádky a velké sportovkyně Terezy. Je pro nás důležité, že se i klub 1. fotbalové ligy do projektu zapojil a bude pomáhat,“ řekl jeden ze zakladatelů projektu #newlegs Jan Kuták.

Bártová běhala, lyžovala a věnovala se cyklistice. Na instagramový účet jí lidé posílají fotky z různých koutů světa se samolepkami #newlegs.

Fotbalový klub Teplice bude projekt propagovat v magazínu Žlutá modrá, na sociálních sítích, na webu FK Teplice i při všech podzimních zápasech žlutomodrých. A přispět se rozhodli také hráči Teplic.

Počínaje pátečním zápasem s Bohemians 1905 za každý svůj gól, asistenci či vychytané čisté konto věnují na transparentní účet po tisícikoruně. Spolupráce vygraduje při posledním podzimním zápase s Plzní, při kterém klub věnuje z každé prodané vstupenky část na transparentní účet.

„Chceme pomoci dobré věci, proto jsme se rozhodli zapojit celý klub. Od samotných hráčů pak vzešla iniciativa, že by také rádi pomohli, takže všichni věříme, že góly, asistence i čistá konta budou přibývat a tím také peníze na pomoc Tereze. Všichni si také přejeme, aby na zápas s Plzní dorazilo co nejvíce diváků a i tento příspěvek byl co nejvyšší,“ uvedl šéf teplického marketingu Martin Kovařík.

Šance na přežití meningokokové meningitidy je jednoprocentní. „Jsem nesmírně šťastná, že jsem boj zvládla,“ svěřila se na facebookové stránce Cesta za snem. Když zjistila, že přišla o obě nohy, řekla: „No co, budu jako Jirka Ježek, ale v ženským podání.“ Ježek je šestinásobný vítěz paralympijských her.