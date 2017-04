S fajn fotbalem a psem za zády chceme Evropu, zní z rozjetých Teplic

Jeden ze služebně nejstarších hráčů Teplic skóroval při posledním vystoupení žlutomodrých na evropské scéně, které je skoro osm let staré. V ročníku 2009/10 mužstvo nepostoupilo ze 4. předkola Evropské ligy, vyřadil ho izraelský Hapoel Tel Aviv celkovým skóre 3:2.

„Tehdy ještě hrál Verbíř,“ zmínil Vondrášek teplickou legendu, „a na ten gól mi nahrával. Ostatně já dal v lize čtrnáct branek a deset mi jich připravil on. Vždycky když se potkáme na chodbě stadionu, tak mi to připomíná,“ kření se.

Čtyři účasti v Poháru UEFA plus předkolo nástupnické Evropské ligy, k tomu kvalifikace o Ligu mistrů a třikrát letní Pohár Intertoto. Patnáct zahraničních soupeřů potkaly Teplice, z toho Kaiserslautern dvakrát.

Boj o Evropskou ligu Mužstvo Z V R P S B 3. Sparta 25 13 7 5 39:21 46 4. Ml. Boleslav 25 11 9 5 38:26 42 5. Teplice 25 11 7 7 33:22 40 6. Zlín 25 10 8 7 31:27 38

„Evropa je opravdu lákavá, chtěli bychom ji moc,“ doznal pamětník Vondrášek. „Pro více z nás to může být jedna z posledních šancí se do pohárů podívat, ukázat se.“

Vedení klubu sklářům po vydařeném podzimu nestavělo evropský cíl, tehdy na poháry chybělo sedm bodů. Pět kol před koncem však na čtvrtou Mladou Boleslav ztrácejí už jen body dva, ale mají horší vzájemnou bilanci. I z páté příčky však Teplice na evropské jeviště můžou vystoupat, to podle výsledku domácí pohárové soutěže.

„Zatím to vychází, že jsme v možnosti hrát o poháry, finiš ligy bude zajímavý. Můžeme se nahánět s Mladou Boleslaví, zbytek může nahánět nás, bude to pestřejší pro oko diváka,“ pochvaluje si Vondrášek, že se nebude hrát jen o čest.

Los adeptů na Evropskou ligu Sparta: v Příbrami, doma Liberec, v Karviné, doma Hradec Králové, na Slovácku. Mladá Boleslav: ve Zlíně, doma Jihlava, v Plzni, doma Slavia, v Liberci. Teplice: doma Slovácko, v Hradci Králové, doma Bohemians, venku Jablonec, doma Dukla Zlín: doma Boleslav, v Brně, doma Jihlava, venku Dukla, venku Příbram

V jarní tabulce jsou Teplice třetí za Slavií a Plzní. A krajní obránce tuší, co za tím vězí. „Nechci moc skákat šipku kamsi našemu kondičnímu trenérovi Antonínu Čepkovi. Ale já jeho přínos na sobě cítím dost. V klubu byl potřeba člověk, co je někdy až pes, ale opravdu na profesionální úrovni. Jinde už je to úplně běžné, zvlášť v cizině. Jde o věc, která nám chyběla, podle mě to je jedna část mozaiky.“

Doma Slovácko, venku Hradec Králové, doma Bohemians 1905, venku Jablonec, doma Dukla. Los sklářů nevypadá vražedně.

„Nekoukáme daleko. Teď se soustředíme na Slovácko, které hostíme. Hrají o lepší průměr, můžou být v klidu, dvakrát jsme je viděli v televizi proti Slavii a Plzni, nepodali vůbec špatný výkon,“ oceňuje Vondrášek. „Ale my je budeme chtít určitě zmydlit,“ vzkazuje.

Ovšem teplický finiš můžou ovlivnit karetní tresty. Pět hráčů ze základní sestavy je v ohrožení! Nad nejlepším nahrávačem ligy Krobem visí dvouzápasová stopka, jednou můžou stát Červenka, Kučera, Ljevakovič a Vondrášek.

„V kabině se o tom dost bavíme,“ tvrdil Vondrášek po poslední výhře nad Karvinou. „Po obědě jsme na kafi řešili, kdo je v ohrožení. A že kdybychom se proti Karviné všichni vykartovali, bylo by zajímavé, jak by to trenér poskládal. Ale šlo jen o srandu. Nejsme surový tým. Když žlutou dostanete za rozumný faul prospěšný pro tým, nikdo z toho vědu dělat nebude.“

Ostatní prohřešky se snaží Vondrášek hlídat. „Ze souboje těžko někdo uhne, na to se nedá myslet. Ale třeba aut házím načas, aby to nevypadalo, že zdržuju. A taky si trošku hlídám pusu.“ Byla by škoda, kdyby se rozbila ustálená sestava. „Osa je tady už déle a teď hrajeme celkem fajn fotbal, ve kterém jsou vidět automatismy. Letos to sedí, vyždímeme z toho maximum!“