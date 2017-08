Hlásím útok na střelce roku, culil se teplický Rezek po dvou gólech

Berou vás střelecké statistiky?

Ale ne, já góly tolik neprožívám. Jsem rád i za každou asistenci. Pamatuju, když jsem měl v Plzni po podzimu 10 nebo 11 gólů, začalo se povídat, jaký jsem střelec. A ne že by mi to stouplo do hlavy, ale člověk o tom přemýšlí a pak ho to akorát brzdí. Neprožívám to, přece jen mi je už pětatřicet let.

Trefil jste se i minule v Ostravě. Šlo proti Jihlavě o váš nejlepší výkon po letním comebacku?

Herně jsem se cítil líp asi proti Dukle, teď to až taková paráda nebyla. Dneska to bylo malinko udřené, o to víc si vítězství ceníme.

Tři góly dali i Vaněček a Fillo, jako tým jich máte deset, po Plzni nejvíc.

Vyplývá to z toho, že se dopředu prostě cpeme. Vaňous s Filousem mají výbornou formu, celý tým hraje dobře. Je to o tom, abychom hráli náročně, nešetřili krokem. Máme ofenzivní beky, což je strašná výhoda, Krob měl minulý rok 13 asistencí, teď už sbírá další, Vondrášek to samé. To je velká síla.

Proti Jihlavě jste mohl slavit hattrick. Nemrzí vás to?

Jak říkám, góly už tolik neprožívám, víc mě bere naše výhra, ale jsem za ty dvě trefy rád. Byl jsem prostě ve správný okamžik dvakrát na správném místě. Mohl jsem ještě jeden gól dát, Vošahlík mi míč krásně prostrčil, ale hupsnul mi.

Hrajete ze středu i zleva, která pozice vám vyhovuje víc?

Vždy bude záležet na trenérovi, kde si bude myslet, že jsem platnější. Nemám problém ani s jedním postem. Hlavní je, abych byl nebezpečný, od toho my vpředu jsme.

V pěti kolech jste ale inkasovali sedmkrát. Co s tím?

Vždycky je to o detailu, že nám to tam propadne a že někdy chceme situace řešit fotbalově. A ono to ne vždy jde. Viz první gól, šli jsme do toho na lehkou nohu, přitom někdy musíte hrát spíš jednoduše. Škoda, že si nekoncentrovaností necháme dát gól a nedopřejeme Grigarovi čisté konto.

Máte osm bodů. Jaký je teplický vstup do sezony?

Troufám si tvrdit, že dobrý. Jen nás hrozně mrzí minulý týden zápas v Ostravě. Vést na Baníku 2:0 v poločase, to se tolika mančaftům nepovede, ale my to prohospodařili a nakonec zaplaťpánbůh za bod.