Vachoušek: Střídám nerad, koušu to. Ale věk nezastavíte

Vachoušek na podzim zasáhl do 15 ligových zápasů, jen ve třech z nich však naskočil v základní sestavě. 37letý záložník, který kopal za Slavii, Olympique Marseille či Austrii Vídeň a je bronzovým evropským šampionem i mistrem Evropy do 21 let, ovšem nedělá zle. Naopak, dál je tmelem kabiny.

Schválně, kolikátá je to letos vaše zimní příprava?

Čtyřicátá! (smích) Je toho strašně moc. Dneska mi kustod Jirka Semerád říkal, že je rok 2017. A když jsem tady v Teplicích začínal, tak se psal rok 1997. Už dvacet let! Každá zimní příprava je perná, na druhou stranu jich už moc nebude. Za každou jsem rád. Zaprvé mě těší, že jsem zdravý, zadruhé, že ještě můžu pokračovat dál.

Jaká bude vaše role v týmu?

Asi podobná, jaká byla na podzim. Třeba. A možná ne, třeba trenéra přesvědčím. Dokud budu platný, rád bych pokračoval. To si rozhodnu sám. S trenérem jsme se o tom bavili, zatím platný jsem, jedu dál.

Jaké je střídat?

Nic příjemného, ale věk nezastavíš a roky nabíhají. Kdo si to nepřebere v hlavě, v kabině by už dávno nebyl. Mě fotbal baví, dělám ho s láskou a celý život. Nikdy jsem nestřídal, nemám to rád. Vždycky jsem hledal kluby, kde jsem nastupoval, to pro mě bylo rozhodující. Koušu to, ale všechno na úrovni, a tak to bude i pokračovat.

Připravujete se jinak, když víte, že budete náhradník?

Myslím, že ne. Je to daleko horší, když hrajete od začátku.

Starší hráči neradi střídají i proto, že jim déle trvá, než se dostanou do provozní teploty.

Když vám je 37, rozcvička musí být delší. Pokud sedíte, je minus 2 a máte se jít rozcvičovat, jsou kosti jinak ztuhlé, než když vám bylo osmnáct. Musí být delší a kvalitnější.

Neznervózňuje vás vědomí, že máte míň času ovlivnit zápas?

Právě proto, že máte málo času, se to ani neřeší. V tom je výhoda.

Kromě své role na hřišti máte důležitou pozici i v kabině.

Už tady nějaký pátek jsem a nějaké roky taky mám. Když jsi fajn kluk nebo máš dobrý charakter, trenéři to mají rádi. Umíš občas na někoho zařvat, to je taky v pořádku. Nás starších je tu víc, o to to jde lehčeji.

Do přípravy nenastoupil Robert Hrubý, který odešel do Baníku. Bojoval jste s ním o místo v sestavě, protože hrajete na stejném postu. Máte teď větší šanci?

Je mi líto, že odešel, protože Robert je výborný kluk. On sám asi ví, že neměl úplně dobrý půlrok, na druhou stranu jeho kvalita v trénincích a v některých zápasech byla vidět. Pro mě je docela překvapení, že se rozhodl pro Ostravu, ale každý má tu svoji fotbalovou kariéru nějak napsanou. Myslel jsem, že bude pokračovat tady, ale přeju mu štěstí.

Monitorujete si, s kým ze současného kádru Teplic budete bojovat o místo v základu?

Takhle vůbec nepřemýšlím. Trenér určitě něco vymyslí, samozřejmě se budu o místo rvát, to je jasné. Kdo mě zná, ví, že nerad střídám. Na druhou stranu nelítám někde s hlavou zbytečně. Může tam hrát kdokoli z krajních záložníků, trenér něco vymyslí a půjdeme do prvního jarního kola proti Brnu v nejsilnější sestavě.

Co mladík Žitný, mohl by vás jednou nahradit?

Jsem rád, že kluci k nám chodí do přípravy, protože za našich mladých let to tak bývalo. Vždy dva tři do přípravy šli, pak záleželo jen na nich. Podle mě by si měli vyzkoušet dospělácký fotbal na hostování někde ve 2. lize. A pak se vrátit a být připravení, už nastartovaní. Páťu znám delší dobu, vím, že je slušný fotbalista, má určité kvality. A jednou by určitě tady mohl kopat.

Vezmete si ho pod křídla?

Pod křídla si beru asi 99 procent hráčů mimo sebe (úsměv). Já nemám s nikým problém, jestli to je mladý nebo starý. Já byl rád, že mě tenkrát starší takhle brali. Snažím se to klukům vracet. Když maká na tréninku a ví, že si musí přidávat, protože v dnešní době nestačí být průměrný hráč, tak takové mám rád.

Ještě před koncem roku se uskutečnil jeden velký přestup, do Slavie odešel stoper Michael Lüftner. Jak moc bude chybět?

Každý je nahraditelný. Já jsem jen rád, že Lifi poslední dobou spadnul na zem, protože on sám si dřív myslel, že má hned na bundesligu, což nebyla pravda. Je dobře, že jde takhle postupnými kroky. Slavia pro něj bude těžké sousto, ale málokdo z nás má šanci jít do tak silného a našlapaného klubu, kterým teď Slavia je. Záleží jen na něm, jak se k tomu postaví a jestli to překousne.

Když se ohlédnete za podzimem Teplic v lize, jaký byl?

Odstup od spodních příček není tak velký, abychom mohli zůstat klidní. Už ten první zápas naznačuje, že to bude velký zápas o hodně. Když Brno porazíme, máme záchranu jistou. Anebo ten klidnější střed je jasný. Když ne, dotáhnou se mančafty ze spodku a už to nebude růžové, jak to vypadá. Není to jen o prvním zápase, ale proč dobře nezačít.

Co vůbec přinesl Teplicím nový trenér Daniel Šmejkal? Vytáhl vás na šesté místo.

Každý trenér má něco, ať už to byl Rada, Ščasný, Vavruška či Šmejkal. Pro mě je to všechno podobné, samozřejmě atmosféra je jiná, když se daří. Ať tu bude kdokoli a budeme mít 30 bodů po podzimu, bude dobrá. Teď je fajn, že dostáváme daleko míň gólů, hra dozadu je stabilnější.